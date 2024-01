Rok 2024 bude podľa šéfa maďarskej diplomacie pre svet "volebným super rokom"

Péter Szijjártó (Zdroj: Facebook/Szijjártó Péter)

Szijjártó vo svojom príspevku na Facebooku konkrétne spomenul aj voľby do Európskeho parlamentu. Cieľom Maďarska v týchto voľbách bude podľa neho dosiahnuť to, aby Európska únia napravila svoje doterajšie chyby.Stovky miliónov občanov budú podľa Szijjártóa voliť v Spojených štátoch, Rusku, Indii, Mexiku či v Spojenom kráľovstve. Keďže takmer polovica svetovej populácie bude môcť pristúpiť k volebným urnám, výsledok tohtoročných volieb bude podľa neho rozhodujúci pre celý svet.

Z maďarského pohľadu budú podľa Szijjártóa mimoriadne dôležité voľby v USA a v Európskej únii, ktoré podľa neho vytvárajú príležitosť na to, aby vojnu, dodávky zbraní a nezmyselné ľudské obete nahradil mier."My Maďari budeme tento rok bojovať za to, aby sme Bruselu otvorili oči a aby vedenie EÚ konečne videlo realitu a bolo tak schopné napraviť svoje doterajšie chyby," dodal maďarský minister. Podľa jeho slov sa tento rok bude formovať nový svetový poriadok, v ktorom bude potrebné vynaložiť viac úsilia ako kedykoľvek predtým, aby bolo možné zaručiť fyzickú a ekonomickú bezpečnosť Maďarska a aby sa Maďarsko mohlo zaradilo medzi víťazov nadchádzajúcej éry.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

"Medzinárodný liberálny mainstream na nás vždy vyvíjal enormný tlak, no my sme vždy vydržali a vždy sa potvrdilo, že sme urobili správnu vec," tvrdil Szijjártó s tým, že Maďarsko bude aj naďalej pod enormným tlakom. "Neustúpime žiadnemu vydieraniu a nevzdáme sa presadzovania našich národných záujmov," vyhlásil.