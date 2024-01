Orbán môže získať obrovský vplyv v Rade EÚ, ak lídri Únie nezakročia

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

BRUSEL/BUDAPEŠŤ - Krok predsedu Európskej rady Charlesa Michela, ktorý v sobotu avizoval, že bude v júni kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), vytvára obrovský tlak na lídrov EÚ. Príčinou sú obavy z toho, že by sa maďarský premiér Viktor Orbán mohol zmocniť veľkého vplyvu počas polročného maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie. Upozornili na to v nedeľu viaceré maďarské médiá s odvolaním sa na analýzu zverejnenú serverom Politico, informuje spravodajca TASR v Budapešti.