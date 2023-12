Orbán bude pre Macrona tvrdým orieškom: Stretnú sa na pracovnej večeri v Paríži

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Havana)

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán bude na štvrtkovej pracovnej večeri v Paríži v rokovaniach o Ukrajine tvrdým orieškom pre francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Konštatoval to spravodajský web Euractiv, s odvolaním na server origo.hu.

Kancelária francúzskeho prezidenta uviedla, že v prezidentskom paláci prijme Macron Orbána, aby diskutovali o problémoch programu summitu EÚ 14. až 15. decembra, vrátane európskej podpory Ukrajine, ako aj o otázkach súvisiacich s rozširovaním EÚ a reformami.

Orbán spôsobil škandál zverejnením videa, na ktorom má na sebe futbalový šál s vyobrazeným starým Maďarskom

Euractiv poznamenal, že maďarský premiér bude tvrdým orieškom pre francúzskeho prezidenta. Udržiava dobré vzťahy s Moskvou aj po začatí rusko-ukrajinského vojenského konfliktu, a nedávno tiež vyhlásil, že sa postaví nielen proti návrhu balíčka Európskej komisie finančnej pomoci Ukrajine vo výške 50 miliárd eur, aj proti začatiu prístupových rokovaní Bruselu s Kyjevom, uviedol Euractiv.

Ukrajine ide o veľa. Rozhodnutie v Bruseli možno prijať iba konsenzom (jednomyselne) a inštitúcie EÚ sa obávajú, že Maďarsko to môže na nadchádzajúcom summite vetovať. V záujme vyhnúť sa takémuto scenáru navštívil koncom novembra Budapešť predseda Európskej rady Charles Michel. Jeho cieľom bolo pokúsiť sa zmeniť názor maďarského premiéra, píše Euractiv, a súčasne dodáva, že zrejme neúspešne. Macron však v rokovaní s Orbánom môže byť úspešnejší, pretože Paríž namiesto členstva presadzuje "dohodu o strategickom partnerstve" s Ukrajinou, pričom preferuje fond pomoci, do ktorého by každý členský štát prispieval v dobrovoľnej výške, uzatvára Euractiv.