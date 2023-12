Osudná chyba nigérijskej armády: Dron zasiahol 85 civilistov, desiatky utrpeli zranenia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

LAGOS - Dron nigérijskej armády omylom zaútočil na dedinu na severozápade Nigérie, pričom usmrtil najmenej 85 civilistov, zatiaľ čo desiatky ďalších utrpeli zranenia. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na nigérijské úrady.