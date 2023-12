MIMORIADNY ONLINE Boje pokračujú: Ukrajina aj Rusko hlásia útoky bezpilotných lietadiel!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 649

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 649 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

ONLINE

Načítať nové správy

10:23 Ukrajina v utorok informovala o ruských dronových a raketových útokoch v rôznych častiach krajiny, informuje agentúra DPA. Z dovedna 17 ruských dronov sa počas noci podarilo eliminovať desať, spresnilo ukrajinské letectvo. Rusko okrem toho vystrelilo na územie Ukrajiny aj šesť rakiet typu S-300. Informácie o prípadných obetiach alebo škodách neboli bezprostredne známe.

10:13 Ruský útok na Cherson ráno 5. decembra zabil najmenej dvoch ľudí a najmenej jedného zranil, informoval guvernér Oleksandr Prokudin. Píše o tom portál The Kyiv Independent.

8:07 Ukrajina zostrelila 10 zo 17 útočných bezpilotných lietadiel vypustených Ruskom cez noc. Ukrajinské sily zostrelili v noci nadnes 10 zo 17 bezpilotných lietadiel Shahed „kamikadze“, ktoré vypustilo Rusko, informovalo letectvo 5. decembra. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

7:03 Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok ostro kritizoval Lotyšsko za postup voči určitej časti obyvateľstva ruského pôvodu v tejto pobaltskej krajine. Tí, ktorí podľa Putinových slov s časťou svojho obyvateľstva zaobchádzajú ako s ošípanými, by nemali byť prekvapení, keď sa to obráti proti nim. Ruský prezident to povedal na zasadnutí ruskej rady pre ľudské práva, ktorá rokovala o zmene zákonov pre cudzincov v Lotyšsku, píše DPA s odvolaním sa na ruské médiá. Píše DPA.

Putin threatens Latvia



The bunker dictator said that if the #Latvian authorities continue this policy towards the #Russian-speaking population, they will face a response within their country. pic.twitter.com/WGRbtg3gmF — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2023

7:00 Ruský prezident Vladimir Putin počas tohto týždňa navštívi Saudskú Arábiu i Spojené arabské emiráty (SAE). Informujú o tom správy z agentúr AFP a Reuters, ktoré sa odvolávajú na ruské médiá. Putin v oboch krajinách absolvuje pracovné návštevy. V Saudskej Arábii bude rokovať so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Uviedol to poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, ktorého citovali ruské médiá, píše Reuters.

6:51 Rusko oznámilo, že v noci na utorok odrazilo niekoľko desiatok ukrajinských útočiacich dronov v oblasti nad Azovským morom a nad anektovaným polostrovom Krym. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské sily 22 bezpilotných lietadiel zneškodnili a voči ďalším 13 zasiahli. Tieto informácie však nebolo možné nezávisle overiť, informuje DPA.

6:10 Poľská národná bezpečnostná agentúra odhaduje, že Rusko by mohlo zaútočiť na NATO za menej ako 36 mesiacov, uviedol šéf Národného bezpečnostného úradu krajiny v rozhovore pre poľské médiá Nasz Dziennik 2. decembra. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

6:05 Lídri 27 členských štátov EÚ sa na summite 14. až 15. decembra rozhodnú začať rozhovory s Ukrajinou a Moldavskom o vstupe do únie, - Reuters Podľa jedného diplomata EÚ bude dosiahnutie dohody o začatí rokovaní s Ukrajinou „veľmi, veľmi náročnou“ úlohou, najmä kvôli pozícii Maďarska.

Leaders of the 27 EU member states will decide at a Dec. 14-15 summit to start talks with Ukraine and Moldova on joining the union, - Reuters



According to one EU diplomat, reaching an agreement to begin negotiations with Ukraine will be a "very, very difficult" task, in… pic.twitter.com/AUMKoNTSKe — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2023

Vojna je škodlivá pre životné prostrede, tvrdí Weira

Hoci sú všetky konflikty pre životné prostredie škodlivé, v prípade Ukrajiny to podľa Weira platí zvlášť. Frontová línia je podľa neho veľmi dlhá - tiahne sa stovky kilometrov - a boje sa vlečú. Životné prostredie znečisťujú popri intenzívnej delostreleckej paľbe tiež časté útoky na energetickú infraštruktúru a obrovské množstvo trosiek kvôli bombardovaniu miest, uviedol šéf CEOBS.

Náklady škôd spôsobených touto vojnou na životnom prostredí boli v novembri vyčíslené na 56 miliárd dolárov (vyše 1,2 bilióna korún), upozornil Jaco Cilliers, zástupca Rozvojového programu OSN (UNDP) na Ukrajine. Rozsah tragédie je podľa neho obrovský. Odborníci na životné prostredie pritom do veľkých častí Ukrajiny nemajú prístup - či už preto, že ich Rusi okupujú, alebo preto, že sú blízko frontovej línie, poznamenala AFP. Vedci preto škody niekedy odhadujú napríklad pomocou satelitných snímok alebo záberov zo sociálnych sietí.

Presne určiť nemožno ani napríklad počet zabitých delfínov v Čiernom mori, ktoré sa tiež stalo dôležitým bojiskom. "Oficiálne registrujeme tisíc mŕtvych delfínov," uviedol ukrajinský minister životného prostredia Ruslan Strilec, podľa ktorého mnoho týchto zvierat bolo nájdených na plážach, kde skončili dezorientovaní kvôli zvukom sprevádzajúcim vojenské aktivity. Odborníci však uvádzajú počet mŕtvych delfínov v ráde desiatok tisíc, dodal Strilec.

Zasiahnuté sú aj národné parky

Vojenský konflikt podľa neho zasiahol tiež takmer 30 percent ukrajinských lesov a približne 20 percent národných parkov. Napríklad na východe krajiny, kde sa teraz odohrávajú jedny z najťažších bojov, vojna úplne zničila dubový les starý vyše 300 rokov, upozornil Bohdan Vychor, šéf ukrajinskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

Boje majú na svedomí približne 150 miliónov ton emisií, čo je viac, ako vyprodukuje Belgicko za rok, oznámila podľa AFP na okraj klimatickej konferencie COP28 námestníčka ukrajinského ministra životného prostredia Viktórija Kirejevová. Ukrajinské úrady ďalej uvádzajú, že zhruba 30 percent územia Ukrajiny je, alebo by mohlo byť, zamínované, pričom likvidácia nevybuchnutej munície môže trvať desiatky rokov.

O niektorých ničivých dopadoch na životné prostredie médiá intenzívne informovali, čo sa týka napríklad tohtoročného zničenia Kachovskej priehrady na rieke Dnepr, ktoré spôsobilo rozsiahle a smrtiace záplavy na juhu Ukrajiny. Jegor Hrynyk z Ukrajinskej skupiny na ochranu prírody (UNCG) sa však obáva, že konflikt môže mať aj menej viditeľné dopady na prírodu, napríklad by mohol prinútiť krajinu k väčšiemu využívaniu prírodných zdrojov ako je drevo, aby sa pokryli náklady na drahú vojnu.