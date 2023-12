Neuveriteľný príbeh stratenej jachty: HANSE sa objavila na druhej strane sveta, spáchali to Rusi!

Ukradnutá jachta sa objavila až v Brazílii (Zdroj: Facebook/Mischief Sailing Yacht)

Dňa 14. júla 2023 bola jachta Hanse 588 MISCHIEF s chorvátskou vlajkou naposledy lokalizovaná vo vodách Jadranského mora pri ostrove Mljet. V tento deň sa náhle stratila a takmer pol roka o nej nikto nepočul. Informuje o tom portál Morski HR. Z prístavu Kaštela, kde podobné plavidlá prenajíma spoločnosť Mischief Sailing Yacht, vyplávala dňa 8. júla. Do prístavu sa už ale nevrátila. V tom čase sa na jachte mala podľa dostupných údajov nachádzať posádka zložená z dvoch mužov a dvoch žien z Portugalska a Lotyšska. Posledný zaznamenaný kurz plavby bol smerom na sever, no potom jachta zmizla.

Riaditeľ jachtárskeho klubu Croatia Yachting Silvio Šupić sa ešte v júli v čase zmiznutia jeho lode vyjadril, že doteraz sa mu nič podobné so žiadnou zo 140 lodí, ktoré prenajíma, ešte nestalo. "Predpokladám, že po vypnutí polohy sa otočili smerom na juh. Plachetnicu spoznáte podľa čierneho sťažňa a dvoch hlavných plachiet genoa a kosa," upresnil.

Nečakaný telefonát

Okolo jachty ticho viac ako päť mesiacov, až kým ju niekto nespoznal len pred niekoľkými týždňami a na druhej strane sveta. "Skončila v Brazílii! Neviem, ako sa tam dostala, ale vďaka bohu sa nám ju podarilo nájsť," povedal Šupić s tým, že mu zavolal istý muž z Juhoafrickej republiky, ktorý sa práve plavil pri pobreží Brazílie a spoznal podľa opisu stratenú jachtu. "Poslal nám obrázky, ktoré sa mu podarilo zaznamenať a z niekoľkých detailov sme usúdili, že to bola skutočne naša jachta," dodal riaditeľ jachtového klubu.

Nasledoval však ďalší problém. Po nahlásení sa začalo policajné vyšetrovanie. Jachtu už skonfiškovali a momentálne sa overujú dôkazové materiály. "Najväčším problémom je, že nevieme, kedy sa k nám jachta vráti. Na spoluprácu s tamojšími úradmi sme si anjali miestneho právnika, no i tak sa to všetko naťahuje. Zatiaľ nikoho nezatkli, no zadržali posádku, ktorá sa v čase príchodu polície nachádzala na jachte. Nebol medzi nimi nikto z pôvodného 4-členného osadenstva, ktoré si jachtu prenajalo v Chorvátsku," priblížil Šupić.

Ukradli ju

Federálna polícia Brazílie s podporou námorníctva spustila dňa 11. novembra ráno operáciu Albina s cieľom zmocniť sa ukradnutej zaoceánskej plachetnice, ktorá kotvila pri jachtárskom klube Natal v Porto Alegre. Plavidlo bolo podľa vyšetrovania zaregistrované v Chorvátsku. Prenajali si ho údajne ruskí turisti, ktorí sa následne plavili na neznáme miesto a premenovali ho na Albina, pričom sfalšovali vlastníctvo jachty a zaregistrovali ju pod ruskou vlajkou.

Následne jachta dňa 20 septembra 2023 vyplávala z Maroka do Brazílie pod novými údajmi. Tentoraz mala už len dvoch členov posádky – ruského kapitána a námorníka z Litvy, ktorý mal zaplatiť za kotvenie v Natal Yacht Club v Porto Alegre vopred na 60 dní. O týždeň už jachtu obsadila žena z Lotyšska. Dvaja cudzinci pred ňou opustili Brazíliu letecky.

Trestné činy

Polícia loď zaistila po tom, ako si overila veľmi výraznú podobnosť so strateným plavidlom. Do vyšetrovania je zapojený Interpol aj Europol. Cudzinka, ktorá sa v tom čase na lodi nachádzala, bola zadržaná. Všetky osoby, ktoré sa podarilo počas vyšetrovania zadržať budú vypovedať pred brazílskymi súdmi. Sú obvinená z používania falošných dokladov, prania špinavých peňazí a členstva v zločineckej organizácii.