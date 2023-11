Poplach na britskej jadrovej ponorke: Hrozila jej katastrofa, 140 vojakov bolo takmer rozdrvených

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

140 vojakov bolo na misii v Atlantiku, keď ich ponorka náhle zlyhala a rýchlo sa potápala k morskému dnu: Podľa správ britských médií sa v nedeľu stalo to, čo vyzerá ako akčný film.

Ponorka britského námorníctva vybavená jadrovými raketami bola uprostred Atlantiku so 140-člennou posádkou, keď náhle zlyhal hĺbkomer. Porucha spôsobila, že posádka uverila, že loď triedy Vanguard je vo vodorovnej polohe. V skutočnosti sa ponárala hlbšie a hlbšie do oceánu.

Našťastie sa inžinieri pozreli v zadnej časti ponorky na druhý hĺbkomer, ten ukazoval, že sa blížia k „nebezpečnej zóne“. Okamžite spustili poplach.

Inžinieri zabránili katastrofe

„Úlohou inžinierov nie je kontrolovať hĺbku ponorky, ale videli, ako hlboko sú. Potom si uvedomili, že niečo nie je v poriadku,“ povedal zdroj pre The Sun. "Technicky bola ponorka stále v hĺbke, v ktorej mohla skutočne fungovať." Normálne by pre takéto hĺbky existovali určité operačné protokoly. Tieto neboli aktivované. „Ponorka nemala byť na tom mieste. Je ťažké si predstaviť, čo by sa stalo, keby sa potopila ešte ďalej," pokračuje zdroj.

V pretekoch s časom sa inžinierom nakoniec podarilo zachrániť ponorku a jej jadrový reaktor pred ďalším potápaním. Bolo to len pár minút predtým, ako by obrovský tlak vody rozdrvil celú posádku.

Maximálna prevádzková hĺbka: 500 metrov

Zdroj námorníctva po zlyhaní uviedol, že táto hroziaca katastrofa ukázala, že bezpečnostné systémy fungujú. "Ak jeden systém zlyhá, môžete použiť druhý."

Námorníctvo konkrétne nekomentovalo poruchu hĺbkomeru: „Nekomentujeme operácie. Naše ponorky naďalej operujú po celom svete, aby chránili národné záujmy.“ Vzhľadom na bezpečnostné normy nie sú známe presné hĺbky, v ktorých ponorka počas nedeľňajšieho incidentu operovala. Jasné je, že ponorky triedy Vanguard bežne operujú priamo pod hladinou vody počas hliadkových misií. Maximálna prevádzková hĺbka je 500 metrov pod vodnou hladinou.

Od roku 1969 hliadkuje v prípade náhleho útoku aspoň jedna ponorka Royal Navy vybavená jadrovými raketami. Ponorky Vanguard môžu niesť 192 jadrových hlavíc, ale v súčasnosti môžu niesť maximálne 48 hlavíc. Všetky štyri ponorky sú dlhé viac ako 149 metrov.