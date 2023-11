Poplach pri Bermudskom trojuholníku: Panika na luxusnej výletnej lodi, cestujúcim zamrzol úsmev na perách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cestujúcich na výletnej lodi Virgin Cruise nedávno zaskočila núdzová situácia, informuje The Sun. Boli na ceste do neslávne známeho Bermudského trojuholníka, keď ich vyzvali, aby si vyzdvihli záchranné vesty. Reakcie pasažierov boli od paniky po humor: Bolo dosť znepokojujúce, že sa situácia stala práve vtedy, keď sa loď blížila k Bermudskému trojuholníku.

Veľa ľudí na palube malo strach

Luxusná loď Valiant Lady bola na ceste z Barcelony do Miami, keď bol vyhlásený poplach. Cestujúcim bolo povedané, aby išli do svojich kajút a v prípade potreby si vzali urgentné lieky. Niektorí vyjadrili nespokojnosť so zaobchádzaním zamestnancov Virgin a pomalú reakciu na situáciu. Jeden cestujúci povedal, že situácia vyvolala „veľký strach medzi mnohými ľuďmi na palube“, pričom mnohí si obliekali záchranné vesty a smerovali na určené miesta.

Z poplachu sa vykľulo cvičenie

Asi po 15 minútach Virgin Voyage vysvetlila cestujúcim, že poplach bol nácvik, ktorý bol omylom odvysielaný na celú loď cez aplikáciu a televízne obrazovky. Jeden z pasažierov žartoval na sociálnej sieti: "Obliekol som si neoprén, obliekol som si záchrannú vestu a bežal som do C7, len aby som zistil, že to nie je nič vážne."

Bermundský trojuholník je považovaný za jedno z najobávanejších miest

Bermudský trojuholník je považovaný za jedno z najobávanejších miest na vode kvôli početným záhadným zmiznutiam lodí a lietadiel. Posledná loď zmizla v roku 2015, keď posádku 33 pracovníkov zachytil hurikán Joaquin. Odhaduje sa, že tam zmizlo 50 lodí a 20 lietadiel. O Bermudskom trojuholníku však existuje veľa teórií. Zatiaľ čo niektorí veria v nadprirodzené javy, iní poukazujú na časté búrky a hurikány v tejto oblasti a nebezpečné plytké vodné plochy pri Karibských ostrovoch.