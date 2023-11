Aktivista prehovoril o potýčke s Thurnbergovou: Servítku si pred ústa nedával, TOTO o nej povedal

Erjan Dam počas konfliktu s Gretou Thurnbergovou (Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Dejong)

AMSTERDAM - Holandský ochranca životného prostredia, ktorý sa počas nedeľnej veľkej klimatickej demonštrácie v Amsterdame dostal do stretu so švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou kvôli jej podpore Palestíny, v rozhovore s nemeckým magazínom Der Speigel uviedol, že on aj mnoho ďalších aktivistov sa cíti zneužitý a varoval pred rozštiepením hnutia.