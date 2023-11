AKTUÁLNE Česko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

PRAHA - Česko predĺži dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní, platiť tak budú do 22. novembra. V stredu to na sociálnej sieti X oznámil český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.