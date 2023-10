K zodpovednosti za výbuch v športovom klube v afganskej metropole sa prihlásil Islamský štát

Výbuch v Kábule (Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

KÁBUL – Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa v piatok večer prihlásila k zodpovednosti za výbuch, ktorý vo štvrtok otriasol športovým klubom v šiitskej štvrti afganskej metropoly Kábul. Pri výbuchu zahynuli najmenej štyria ľudia a niekoľko desiatok ďalších utrpelo zranenia, z nich sedem sa nachádzalo v kritickom stave. Informuje o tom podľa sobotňajšej správy agentúra AP.

Islamský štát sa k zodpovednosti za výbuch prihlásil prostredníctvom svojej tlačovej agentúry Aamák. Vo vyhlásení uviedol, že bomba sa nachádzala v kufríku, ktorý explodoval a zabil alebo zranil približne 35 osôb a na zariadení športového klubu zanechal ťažké škody.

Archívne video

Dominantu Mósulu vyhodili džihádisti do povetria: Rekonštrukcia odhalila vzácne tajomstvo (Zdroj: Profimedia)

Vo štvrti Kábulu, kde došlo vo štvrtok večer k útoku, žijú prevažne šiitskí moslimovia a už v minulosti sa opakovane stala terčom útoku IS, ktorý tam podnikol niekoľko masívnych útokov na školy, nemocnice a mešity. Počas uplynulých rokov však IS útočil aj na iné oblasti Afganistanu s prevažne šiitskými obyvateľmi. Počet útokov IS sa opäť vystupňoval po návrate afganského hnutia Taliban k moci v auguste 2021.