Z Afganistanu po silnom zemetrasení hlásia zatiaľ dve obete

Následky zemetrasenia v Afganistane (Zdroj: SITA/AP Photo/Omid Haqjoo)

Miestni záchranári upozornili, že počet obetí sa môže zvýšiť, keďže prístup do všetkých postihnutých oblastí zatiaľ nie je možný. Zemetrasenie, ktoré sa v provincii Herát odohralo 7. októbra, a následné dotrasy zrovnali so zemou celé dediny a stali sa jedným z najničivejších zemetrasení v novodobej histórii Afganistanu.

Zemetraseniami bolo zasiahnutých takmer 20-tisíc ľudí

Vláda Talibanu uviedla, že pri nich zahynulo viac ako 1000 ľudí, zatiaľ čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu neskoro večer informovala o takmer 1400 obetiach, pričom viac ako 90 percent z nich boli ženy a deti. WHO doplnila, že zemetraseniami bolo zasiahnutých takmer 20.000 ľudí. Poskytnúť im dočasné ubytovanie bude pre vládnuce hnutie Taliban veľkou výzvou.

Zemetrasenia sú tu pomerne časté

"Vieme, že by tam mohli žiť v stanoch mesiac, ale dlhšie by to bolo pravdepodobne veľmi ťažké," uznal minister zdravotníctva Kalandár Ibad. Väčšina domov na vidieku v Afganistane je postavená z hliny a okolo drevených podporných stĺpov s oceľovou alebo betónovou výstužou. Pod jednou strechou žijú väčšinou viacgeneračné rodiny, čo znamená aj to, že prípadné zemetrasenie zasiahne aj celé komunity. V západnom a strednom Afganistane sú zemetrasenia pomerne časté. Afganistan totiž leží neďaleko hranice troch tektonických dosiek, ktorých vzájomný pohyb spôsobuje zemetrasenia.