Spoveď Slovenky žijúcej v Izraeli: Besnenie Hamasu vylíčila so slzami v očiach! Z jej slov nabiehajú zimomriavky

Slovenka žijúca v izraelskom meste Tel Aviv vysvetľuje napätú situáciu v krajine (Zdroj: Diana Atzmon Weinberg)

„Neviem, kedy som naposledy jedla. Spím možno dve-tri hodiny v noci. Nechápem, že takáto nenávosť má v tomto svete vôbec miesto,“ povedala v rozhovore pre Epicentrum, ktorý priniesol Blesk.cz. Deň, keď príslušníci Hamasu prekročili hranice a všetko, čo sa následne odohralo, označila za niečo, čo nevie pochopiť a neskrýva pri tom emócie. Svojim malým deťom situáciu v krajine opisuje ako hru.

Z rakiet vraj taký strach nemajú, lebo ich protiraketový obranný systém považuje za dobrý. Hrôzu im však naháňajú teroristi v uliciach. Hrozivé príbehy z ich vyčíňania prichádzajú zo všetkých kútov krajiny. Diana o nich hovorí so slzami v očiach. „Myslím si, že Hamas ako teroristická organizácia sa spolieha na to, že nebudeme zdieľať to, čo sa tu deje a že o tom nebudeme hovoriť. Myslím si však, že práve v tejto chvíli by sme mali nájsť silu, aby sme pochopili, s kým máme dočinenia,“ tvrdí.

Počas rozhovoru často zadržuje plač a je vidieť, že sa jej nehovorí ľahko. „Terorista vošiel do bytu seniorky, zobral jej telefón a naživo vysielal, ako ju popravuje. A potom to uložil na súkromný profil, aby to našla aj jej rodina,“ popisuje jeden z otrasných momentov. „Dokonca našli ženu, ktorá bola tehotná a mala vyrezané dieťa z brucha,“ porozprávala ďalší hrozný príbeh.

Ona sama sa so svojimi deťmi chce hlavne dostať do bezpečia a z krajiny odletieť. Keď sa jej nepodarilo dostať do vládneho špeciálu, začali si odchod z krajiny riešiť po vlastnej linke. „Spolieham sa na izraelskú leteckú spoločnosť, o ktorej viem, že bude lietať a nebude rušiť lety,“ povedala. Letenky má kúpené na pondelok. Dodala však, že boli predražené. Jej manžel sa medzitým dobrovoľne prihlásil do armády. „Je nahlásený ako dobrovoľník. Hovoril, že ak bude môcť, pomôže. Akurát išiel k právnikovi, aby mu overil podpis na žiadosť o zbraň,“ dodala.