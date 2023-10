Mama, milujem ťa: Dnes už vie, že to bola esemeska na rozlúčku! Jej dcéra tušila, že o pár chvíľ zomrie

Oriyu Ricardovú zabil Hamas počas útoku na hudobný festival. (Zdroj: instagram.com/oriya.ricardo)

Hanni Ricardová sa smutne usmieva, keď má opísať svoju 26-ročnú dcéru Oriyu. „Je dosť ťažké hovoriť o nej v minulom čase. Bola, ako už jej meno napovedá, svetlo – prinášala svetlo, kamkoľvek išla. Veľmi šťastná mladá žena, ktorá sa rada zabávala. Bola silou môjho života."

Hanni Ricardovej z New Yorku v sobotu večer zavolali z Izraela. Jej najmladšia dcéra bola jednou z 260 ľudí, ktorých teroristi z Hamasu zabili na hudobnom festivale Nova.

Pilot a letuška vládneho špeciálu po pristáti z Izraelu (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

V pondelok Hanni odletela do Tel Avivu. Ako povedala v rozhovore pre americkú televíziu MSNBC, po celý čas v kútiku duše dúfala, že Oriya je na zozname nezvestných. Posledný kontakt so svojou dcérou mala pred niekoľkými hodinami. “Napísala mi: ‚Mami, milujem ťa!‘ Dnes už viem, to bola jej SMS na rozlúčku. Pravdepodobne vedela, že jej život je ohrozený,“ povedala matka denníku Bild.

Oriyina staršia sestra Yahali tiež dostala v sobotu skoro ráno poplašnú správu od Oriye. „Strieľajú na nás. Moja priateľka mi zomrela v náručí,“ čítala Yahali, zatiaľ čo v Tel Avive kvílili prvé sirény. Krátko na to dostala žena druhú správu so šokujúcim obrázkom Oriyinej kamarátky pokrytej krvou. „Milujem ťa,“ napísala jej sestra.

Matka prirovnáva Hamas k nacistom: „Nemajú v sebe ani štipku ľudskosti. Svet musí bojovať,“ hovorí. "Títo mladí ľudia išli tancovať... a teraz sú preč."

Hanni Ricardová nechápe, že do Gazy stále prúdia fondy OSN. „Chcem, aby svet vedel, že každý dolár, ktorý dávajú Hamasu, je použitý na teror – nejde pre chudobných,“ povedala. Ľutuje ľudí v pásme Gazy: „Verím, že sú tiež rukojemníkmi Hamasu a Iránu." Ricardová je presvedčená, že teroristi by ich použili ako ľudské štíty.

Matka si dala za svoje poslanie „chodiť všade hovoriť o terorizme v pásme Gazy.“ Najprv však musí pochovať svoju dcéru Oriyu. "Táto krásna, radostná, úžasná mladá žena je teraz mŕtva a pozajtra ju pochovám - moje srdce je zlomené na kúsky."