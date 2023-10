Hrôzostrašná nehoda! Autobus plný turistov havaroval: O život prišiel jeden človek, ďalších 11 je zranených

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Minibus narazil do stojaceho nákladného auta na hlavnej ceste D400 v meste Antalya na pobreží Stredozemného mora, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu. Turistku, ktorá zahynula, identifikovala ako 44-ročnú Dianu Meyerovú. Zranených ľudí previezli do nemocnice. Minibus viezol švajčiarskych turistov z letiska v Antalyi do hotela v meste Manavgat, populárnej zájazdovej oblasti približne 67 kilometrov východne od letiska.

Archívne video: Neďaleko Brna sa zrazili dva autobusy, zasahuje tam aj záchranársky vrtuľník, zranených rátajú v desiatkách

Neďaleko Brna sa zrazili dva autobusy, zasahuje tam aj záchranársky vrtuľník, zranených rátajú v desiatkách (Zdroj: Twitter.com/Policie ČR)