MIMORIADNY ONLINE Tvrdý odkaz pre Zelenského! Poliaci nedovolia, aby ich krajinu urážal, tvrdí Morawiecki

Mateusz Morawiecki (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

VARŠAVA - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok odkázal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, aby neurážal Poľsko a jeho obyvateľov. Reagoval tak na Zelenského vyjadrenia na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku. TASR správu prevzala od agentúry PAP.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 576 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 576 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:22 Obranca Calgary Flames Nikita Zadorov sa vyjadril proti ruskej invázii. Ruský hokejista Nikita Zadorov v rozhovore s blogerom Yurim Dudom na YouTube otvorene kritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu.

6:21 9 mŕtvych a 16 zranených pri ukrajinskom útoku na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily. Medzi obeťami sú aj ruskí generáli.

Morawiecki odkazuje Zelenskému, aby neurážal Poľsko

Zelenskyj na Valnom zhromaždení OSN v utorok povedal, že jeho krajina vyvíja veľké úsilie, "aby zachovala trasy na vývoz obilia", ale "niektorí európski priatelia z toho robia divadlo. V skutočnosti však len pripravujú scénu pre hlavného herca z Moskvy". Premiér Mateusz Morawiecki reagoval na jeho slová na stretnutí v meste Swidnik na východe Poľska. Zelenskému odkázal, že Poliaci nedovolia, aby ich krajinu urážal. Brániť dobré meno štátu je podľa neho tá najdôležitejšia úloha vlády. Morawiecki si podľa svojich slov uvedomuje, že Ukrajina vo vojne bojuje aj v mene európskej bezpečnosti.

"Uvedomujeme si to a pomáhame posielaním zbraní a najmä organizáciou ich prepravy, keďže teraz v prvom rade vyzbrojujeme svoju armádu," povedal. "Prekladisko západných zbraní v Rzeszowe funguje a bude aj naďalej fungovať pre našich spojencov," dodal poľský premiér. Poľský prezident Andrzej Duda povedal pre televíziu TVN24, že hoci Zelenskyj Poľsko vo svojej reči nemenoval, "všetci pochopili, o kom hovorí". Slová ukrajinského prezidenta považuje za "nespravodlivé" a vyvolali v ňom "trpké sklamanie".

Ukrajinskí hackeri sa dostali do ruskej databázy s údajmi o stámiliónoch letov

Ukrajinskí hackeri sa dostali do databázy ruského systému rezervovania leteniek Sirena-trevel. Získali tak prístup k údajom o 3,4 miliardy telefónnych čísel a 664 miliónoch letov aj s osobnými údajmi cestujúcich, napísal server BBC News s odvolaním sa na tvrdenia hackerského spoločenstva KibOrg na sociálnych sieťach.

(Zdroj: gettyimages)

"Teraz bude ľahšie vyhľadať informácie o Rusoch, vrátane tých, čo radi lietajú za rodinou (opozičného vodcu Alexeja) Navaľného," tvrdí KibOrg v narážke na sledovanie opozičného lídra tajnou službou v čase, keď ho na Sibíri otrávili bojovou látkou. Kritik Kremľa sa z otravy vyliečil v Nemecku, no hneď po návrate do vlasti ho zatkli a uväznili.

O získaní údajov z rokov 2007 až 2023 informoval tiež portál Važnyje jistotii, pôsobiaci z pražského exilu, ktorý zverejnil aj snímku obrazovky s údajmi z "nabúranej" databázy. Hackeri sa podľa portálu nechystajú celú databázu sprístupniť, ale zvažujú možnosť predaja údajov, alebo ich odovzdanie ukrajinským ozbrojeným silám, prípadne možnosť podeliť sa o údaje s investigatívnymi novinármi. Sirena-Trevel je nástupkyňou sovietskeho systému rezervácie leteniek Sirena.