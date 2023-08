Nový systém uzáverov na PET fľašiach ofrflal aj bývalý český premiér: Je to hlúposť, tvrdí

český expremiér Andrej babiš kritizuje nový dizajn uzáveru na PET fľašiach (Zdroj: Facebook/Andrej Babiš)

PRAHA - V dnešnej dobe má pojem "ekológia" úplne iný význam ako pred sto rokmi. Znečisťovanie planéty spôsobujú ľudia najmä keď vyhadzujú plasty. Práve to sa bude snaží zamedziť jedna z najväčších svetových spoločností. Kritika jej novinky však prišla takmer okamžite a negatívne sa o nej vyjadril aj bývalý český premiér Andrej Babiš.

Zem sa tento rok dostala do stavu, kedy ľudstvo spotrebovalo všetky prírodné zdroje, ktoré je schopná obnoviť za jeden rok. Slovensko funguje v tomto tzv. ekologickom dlhu od 3. mája. Údaje pre každú krajinu sa líšia. Okrem toho je tu stále častejšie sa opakujúci pojem znečisťovanie životného prostredia. Faktom je, že najčastejšie ľudia vyhadzujú plasty, preto ich je v rámci odpadu najviac.

Spoločnosť, ktorá vyrába najpredávanejší nápoj na svete, prišla ešte minulý rok s novinkou, ktorá podľa viacerých expertov zredukuje obsah vyhodených plastov. Coca-Cola zaradila do na pulty predajní fľaše s novými napevno uchopenými vrchnákmi. Celý trik spočíva v tom, že po prvom otvorení fľaše neoddelíte celý vrchnák. Práve tu ale nastáva podľa väčšiny ľudí problém.

Reakcia Babiša

Svoje si k tejto téme povedal aj bývalý predseda českej vlády Andrej Babiš. Na svojom facebookovom profile uverejnil video s popisom "nové plastové viečka". Sedí za stolom a pred sebou má otvorenú pollitrovú fľašu klasickej Coca-Coly. Už na prvý pohľad je vidieť, že je to fľaša so spomínanou novinkou. Vrchnák je prichytený ku fľaši aj po otvorení nápoja. Babiš odkazuje svojím sledovateľom, aby mu napísali, čo si myslia o týchto pripevnených vrchnákoch.

"Ja som sa už niekoľkokrát polial. Neviem, či je to môj problém. No ale toto vymysleli komáci v Európskej únii, ktorí nám stále niečo nariaďujú. Ja som proti plastom. Áno, ale treba nájsť iný spôsob, ako túto podľa mňa hlúposť," vyjadril sa. Český expremiér poukazoval na nové nariadenie z Bruselu, ktoré bude účinné od júla 2024. Od toho dňa bude mať takýto systém otvárania každá plastová fľaša zakúpená v EÚ.

Na jeho odkaz reagovalo už viacero používateľov. "Ja ich (vrchnáky) vždy odtrhnem, pretože mi prekážajú pri nalievaní do pohárov," napísal Daniel. "Hneď mi to prišlo divné. S tým vrchnákom sa zle pije a keď sa odtiaľ odtrhne, tak potom to škrabe na tvári. Toto sa veľmi nepodarilo," napísala istá Markéta.

Vyjadrenie Coca-Coly

Coca-Cola prišla s novinkou ako prvá, ale ostatné značky sa už tiež pripravujú na jej zavedenie. Stephen Moorhouse, generálny riaditeľ spoločnosti Coca-Cola Europacific Partners vo Veľkej Británii sa k novému systému otvárania plastových fliaš vyjadril nasledovne: "Dúfame, že táto malá zmena bude mať v konečnom dôsledku veľký vplyv a zabezpečí, že keď spotrebitelia budú recyklovať naše fľaše, nezostane po nich ani jeden vrchnák od fľaše."

Riaditeľ sekcie pre zdroje a odpad Jo Churchill je názoru, že viac podnikov nachádza inovatívne spôsoby, ako sa vysporiadať so škodlivým plastovým znečistením. "Nový dizajn Coca-Coly uľahčí ľuďom recykláciu a pomôže znížiť množstvo odpadu," doplnil.