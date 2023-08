Búrka Khanun sa blíži: Južná Kórea začala evakuáciu desaťtisícov skautov z dejiska svetového jamboree

Evakuácia účastníkov skautského festivalu jamboree. Sú medzi nimi aj Slováci a Česi (Zdroj: SITA/AP/Choe Young-soo/Yonhap)

SOUL - Južná Kórea dnes začala evakuáciu desiatok tisíc skautov z dejiska svetového jamborea na juhozápade krajiny, ku ktorému sa blíži tropická búrka Khanun, do bezpečnejších miest predovšetkým v okolí hlavného mesta Soulu. Informuje o tom agentúra Reuters. Evakuácia sa týka tiež českej a slovenskej skautskej výpravy.

Na evakuáciu z okresu Puan je nasadených vyše 1000 autobusov, ktoré majú zhruba 36.000 skautom z viac ako 150 krajín sveta, ktorí v dejisku akcie zostávajú, pomôcť dostať sa do bezpečia. Mladí skauti sa do konca svojho pobytu v Kórei presunú do ôsmich miest a provincií. Väčšina z nich bude mať vlastnú izbu, alebo ho bude zdieľať s jednou ďalšou osobou.

Zdravotné komplikácie kvôli teplu

Evakuácia je ďalšou komplikáciou pre jamboree, na ktorom už stovky skautov mali zdravotné ťažkosti pre vlnu horúčav. Akcia, ktorej sa celkovo zúčastnilo 40.000 ľudí, tiež čelila kritike kvôli zlej organizácii. "Je to prvýkrát za viac ako 100 rokov konania svetových skautských jamboree, keď sme museli čeliť takým zložitým problémom," uviedlo vedenie Svetovej organizácie skautského hnutia (WOSM).

Česi sa domov nechystajú

Kvôli ťažkostiam už skôr svojich skautov z dejiska jamboree premiestnili Británia či Spojené štáty. Viac ako 400 českých skautov v mieste zostalo až do dneška. Na evakuáciu sú podľa hovorkyne českej organizácie Barbory Trojak dobre pripravení a na predčasný odlet domov sa nikto z Čechov nechystá."Jamboree týmto nekončí. Očakávame pokojný odchod a v Soule pokračovanie našich dobrodružstv, aj keď v zmenenej forme, " povedala Trojak v pondelok. Záverečný ceremoniál sa podľa nej uskutoční podľa pôvodného plánu 11. augusta v hale v Soule.

Slováci sú v poriadku

Medzi účastníkmi je 86 Slovákov. Tajomníčka Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Mária Dirgová v pondelok informovala, že slovenská skupina je v poriadku.