Ďalší konflikt v českých uliciach: Rómovia tvrdili, že ich napadli Ukrajinci, nakoniec bolo všetko inak

Bitka v centre Brna. Rómovia zavádzali, že ich napadli Ukrajinci (Zdroj: Twitter/Herkermer Homolka)

Informačné stretnutie na riešenia nepriaznivých situácií rómskej komunity (Zdroj: TASR/František Iván)

Medzi rómskou komunitou v ČR a Ukrajincami, ktorí sem utiekli pred vojnou, to stále vrie. Tentoraz je problémom konflikt, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach. Na videu je vidieť skupinu mladíkov, ktorí kopú do ležiaceho muža na zemi. Podľa Rómov ich mala na brnenskom Cejle provokovať skupina Ukrajincov, ktorá vyvolala konflikt. Informuje o tom Express. Jeden z nich mal dokonca na rómske dievča vytiahnuť nôž.

Brno, Cejl.. Bronx. Bok po boku zde žijí různé menšiny - cikáni, ukáčka, ťamani. Dojde k násilné potyčce a nikdo z aktérů není ani cikán ani ukrajinec. Tak to museli být asi ti vietnamci 🙂 pic.twitter.com/CfXfuZ7kTF — Herkermer Homolka ✊🇨🇿✝ (@HerrHomolka) July 22, 2023

Údajný svedok celého incidentu popísal situáciu nasledovne: "Celé to začalo tu pri večierke. Prechádzali sme popri skupine Ukrajincov, ktorí tam postávali. Začali mať blbé kecy, vôbec nechápem prečo. Kamoši majú trochu vyššie ego a nenechali to len tak. Hneď sa začali všetci mlátiť. Jeden z Ukrajincov mal rozbitú tvár, tak to na chvíľu prestalo, ale kúsok ďalej to začalo znova." Ukrajinci mali počas bitky jednému z jeho kamarátov zobrať peňaženku a na jedno v rómskej skupine dievča vytiahol niekto z nich nôž. Následne sa na miesto začali schádzať aj Rómovia z okolia.

Cudzinci z inej krajiny

Po tom, ako sa do prípadu zapojila Polícia Českej republiky, sa ukázalo, že vôbec nešlo o Ukrajincov. "Žiadny Ukrajinec v konflikte nefiguroval. Išlo o cudzincov z inej krajiny a jeden z nich sa stal obeťou brutálneho útoku zo strany Čechov," vyjadril sa príslušník polície. Po napadnutí mal cudzinec skončiť v nemocnici. Muži zákona neuviedli, aké zranenia utrpel. Traja Česi, ktorí ho kopali na videu, sú obvinení z výtržníctva a pokusu o ťažké ublíženie na zdraví.

Fér to určitě nebylo, nicméně samotný souboj se obešel bez účasti Romů i Ukrajinců❗️



Podezřelé jsme zadrželi a konfliktem se zabýváme pro podezření z výtržnictví a ublížení na zdraví.



Vyvarujme se zejména v současné době unáhleným soudům 🙏 https://t.co/Hkq7CZX4AE — Policie ČR (@PolicieCZ) July 22, 2023

Vyjadrenie ministra

K zavádzaniu Rómov sa na sociálnych sieťach vyjadril aj minister vnútra ČR Vít Rakušan. "Prosím, preverujte si informácie, ktoré zdieľate. Neprispievajte k šíreniu klamstiev. Za riešenie konfliktov a zachovanie poriadku je zodpovedná polícia. Šírenie poplašných správ a verejné podnecovanie k nenávisti, to nie je sloboda slova. Je to porušenie zákona, ktorý platí pre každého človeka v Českej republike," vyjadril sa.