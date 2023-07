Spoveď turistov na Rodose: Cestovky odmietajú stornovať dovolenky, o požiaroch sa nikde nepísalo

Grécky ostrov Rodos bojuje s požiarmi. (Zdroj: SITA/AP/Spiros Tsampikakis)

archívne video

Pozrite si prvé reakcie dovolenkárov, ktorých evakuovali z požiarmi zasiahnutého Rodosu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Napriek tomu, že Rodos bojuje s lesnými požiarmi, turisti naďalej prilietajú do tejto gréckej destinácie. Podľa aktuálnych informácii je sever a severovýchod ostrova bezpečný a nehrozí tam žiadne nebezpečenstvo. Portál Novinky však poskytol vyjadrenia niektorých českých turistov, ktorí sa rozdelili na dva tábory. Jedna skupina sa obáva a druhá si z požiarov nič nerobí.

Zrušiť sa už nedala

Monika priletela na Rodos so svojou dcérou koncom minulého týždňa. Podľa vlastných slov sa o požiari dozvedela až z televízie. Chvíľu sa bála odletieť. "Cestovná kancelária Coral Travel sa mi vôbec neozvala, tak som tam zavolala. Situácia na severe je podľa nich bezpečná a preto nemajú dôvod na uplatnenie storna alebo zmenu pobytu. Pani, s ktorou som volala, sa ma snažila upokojiť, že keby bol problém, ozvali by sa mi. Náš hotel The Residence sa nachádza sedem kilometrov od letiska a neďaleko je hlavné mesto," povedala.

Žiadny dym ani zápach

Martin, ktorý priletel na ostrov s rodinou v piatok 21. júla nemá žiadne obavy. "Nevideli sme ani žiadny dym. Je to čudné. Keď horelo v Českom Švajčiarsku, bolo to cítiť až do Prahy, tu je vzduch úplne čistý. Nedostali sme žiadne informácie, že horí. Nikde sa o tom nepísalo. Nekontaktoval nás ani Čedok (cestovná kancelária), pretože požiar bol v centrálnej časti. Čo som počul, tak tu je to v pohode," hovorí otec dvoch detí, ktorý sa s rodinou ubytoval v hoteli na pobreží mora.

Nemal obavy, pretože ako povedal, má skúsenosti z Českého Švajčiarska. "Šírenie požiaru je pozvoľné. Tí, ktorí sa vyjadrovali ako utekali z pláže, tak vždy máte možnosť utiecť do mora. Na jednej strane chápem nepríjemnosti, keď sa stratí batožina. Myslím, že keď vás včas evakuujú, nejde o život," doplnil.

Manželia Michal a Andrea odleteli na Rodos ešte pred vypuknutím požiarov. "Prileteli sme minulý pondelok a sme tu na 11 nocí. Nebojíme sa, pretože sme na severe ostrova. Silný vietor je v južnej časti a fúka smerom na juh. Cestovka (Fischer) nás vôbec nekontaktovala," opísala Andrea.

Len Čechov sú tisíce

Podľa Asociácie cestovných kancelárií sa na Rodose nachádza okolo 4500 českých turistov. Tlačový hovorca cestovnej kancelárie Fischer Jan Bezděk povedal, že v súčasnej dobe majú na ostrove 2000 klientov. Uviedol tiež, že v čase evakuácie ostrova mala spoločnosť na Rhodose okolo 500 turistov, pričom 400 z nich sa rozhodlo pre návrat do Českej republiky. Pre zvyšných sto našla cestovná kancelária alternatívne ubytovanie na severnej časti ostrova.