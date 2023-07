Požiare na juhu Európy: Čo robiť, ak máte zaplatenú dovolenku, no nechcete odletieť? TOTO sú vaše práve a možnosti

Požiare na Rodose (Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris)

BRATISLAVA – Stovky dovolenkárov sa v tieto dni ocitli v nezávideniahodnej situácii. Kúpili si zájazdy na vysnívané letné dovolenky pri mori, no karty im zamiešali rozsiahle, požiare sužujúce obľúbené destinácie v južnej Európe. Najhoršia je situácia na gréckom Rodose. Horí však aj inde. Čo robiť v prípade, že patríte k tým, čo nevedia, či do lietadla sadnúť a odletieť, alebo radšej zostať doma a na čo máte nárok?

Archívne video: Pozrite si prvé reakcie dovolenkárov, ktorých evakuovali z požiarmi zasiahnutého Rodosu

Pozrite si prvé reakcie dovolenkárov, ktorých evakuovali z požiarmi zasiahnutého Rodosu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pred požiarmi v juhovýchodnej časti ostrova Rodos, v severnej časti ostrova Korfu, v južnej časti ostrova Evia a na severe Peloponézu v oblasti Dervenaki varuje našincov už aj rezort diplomacie. „Nie je vylúčené, že v dôsledku prevládajúcich poveternostných podmienok budú vznikať nové zdroje požiarov, ktoré môžu mať za následok výpadky elektrickej energie, vody, zlú kvalitu ovzdušia, ale aj uzávierky ciest. V prípade nebezpečenstva koordinujú evakuáciu turistov z postihnutých oblastí orgány civilnej ochrany Grécka,“ upozornili. „V prípade ďalšieho zhoršenia situácie však odporúčame občanom nachádzajúcim sa na evakuovaných miestach riadiť sa pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných a záchranných zložiek,“ dodali. Zároveň dovolenkárom odporúčajú kontaktovať aj cestovné kancelárie a ich delegátov nachádzajúcich sa na ostrove Korfu s cieľom informovať sa o možnostiach ich prípadného bezpečného návratu domov.

(Zdroj: Getty Images)

Grécky Rodos vyhlásil núdzový stav

Rezort tiež vysvetlil, čo znamená núdzový stav, ktorý Rodos vyhlásil 26. júna. „Vyhlásenie núdzového stavu na celom ostrove Rodos je len administratívnym opatrením, určeným pre zložky gréckej civilnej ochrany, za účelom riešenia požiarov a ich následkov. Netýka sa civilistov, turistov alebo prístupu na ostrov. Tento stav umožňuje gréckym úradom mobilizáciu všetkých silových zložiek na pomoc s hasením lesných požiarov, je teda pomocným faktorom pre nasadenie potrebných gréckych zásahových zložiek do boja s požiarmi,“ uviedli. Cestujúcim zo Slovenska zároveň odporučili, aby pred cestou do zahraničia uzatvorili komerčné cestovné poistenie a aby sa zaregistrovali na webovej stránke rezortu diplomacie.

(Zdroj: Getty Images)

Aké sú vaše práva a možnosti?

Aktuálna situácia neteší domácich ani dovolenkárov, ktorí sa chystajú do spomínaných destinácií. Mnohí by najradšej svoj zájazd zrušili, cestovné kancelárie im však často v tomto smere v ústrety nevychádzajú. Pokiaľ vás dovolenka v zasiahnutých oblastiach ešte len čaká, pochopiteľne vám napadne otázka, či vôbec na zájazd odcestovať. „Musíte rozlíšiť dve základné situácie. Ak ide o oblasť, ktorá je požiarmi priamo zasiahnutá, potom ide o mimoriadnu a neodvrátiteľnú okolnosť, ktorá významne ovplyvní poskytovanie zájazdu. Pokiaľ z tohto dôvodu nezruší zájazd samotná cestovná kancelária, potom máte právo od zmluvy na zájazd odstúpiť a organizátor je povinný vám vrátiť všetky uhradené prostriedky,“ hovorí Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

(Zdroj: gettyimages.com)

Iné je to však v prípade, ak máte odísť do oblasti, ktorá priamo zasiahnutá nie je. „V takom prípade nemožno od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia penále, pretože mimoriadna okolnosť musí nastať priamo v mieste určenia cesty alebo v jeho bezprostrednom okolí. Aj napriek tomu sa môžete rozhodnúť na zájazd neodísť, potom je však cestovná kancelária oprávnená vám zaúčtovať odstupné podľa dohody v zmluve o zájazde,“ upozornila organizácia. Zistiť, či daná oblasť, kam smerujete, je alebo nie je priamo ohrozená, môžete na stránke ministerstva zahraničných vecí.

(Zdroj: Getty Images)

Môžete žiadať o úhradu ujmy

V prípade, že na dovolenku odletíte a požiar vás zasiahne tam, organizátor zájazdu by mal zabezpečiť nevyhnutné opatrenia na zaistenie vašej bezpečnosti. Či už ide o evakuáciu a presun do iného vzdialenejšieho hotela alebo o návrat späť na Slovensko. „Takáto situácia by bola považovaná za vadu zájazdu, ktorú je organizátor povinný bez odkladu riešiť. Okrem toho má účastník zájazdu právo aj na tzv. pomoc v ťažkostiach, zahŕňajúcu napr. údaje o zdravotných službách či náhradné cestovné riešenie,“ vysvetľuje Hekšová.

„Ak je klient aktuálnou situáciou zasiahnutý, ale cestovná kancelária vzniknutý stav nerieši, potom nezostáva nič iné, ako si zabezpečiť alternatívne riešenie vlastnými silami a následne požadovať úhradu nevyhnutných nákladov od organizátora zájazdu,“ radí organizácia.

V prípade pochybenia na strane cestovnej kancelárie môžete žiadať aj o úhradu majetkovej či nemajetkovej ujmy. Príkladom sú situácie, kedy by organizátor zájazdu vedel, že zájazd nemôže byť bezpečne realizovaný, no napriek tomu by vás na miesto vyslal.