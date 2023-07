Zbesilé preteky ulicami mesta na šokujúcom VIDEU: Zrazený motorkár a nabúrané štyri autá! TOTO vyjde šoférov BMW draho

Šokujúca jazda dvoch osádok BMW ulicami Brna

To, čo si mladí muži dovolili, je naozaj priveľa. Jazda na červenú, štyri nabúrané autá, zrazený motorkár a škoda za zhruba štvrť milióna českých korún, to je výpočet ich naháňačky po Brne. Pre riskantnú jazdu sa rozhodli v čase, keď boli plné cesty. Všetko sa to začalo na čerpacej stanici na Vinohradoch, odkiaľ osádky dvoch áut značky BMW vyrazili vysokou rýchlosťou do ulíc. Na jednej z križovatiek v meste na hazdnú jazdu doplatil nič netušiaci motorkár, do ktorého 25-ročný vodič jedného BMW narazil. Motocyklistu prudko vymrštilo do vzduchu a musel byť prevezený do nemocnice.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/Policie ČR

Napriek tomu, čo šoféri spôsobili, v riskantnej jazde pokračovali. Prechádzali ďalšími ulicami a hazardovaniee nielen s ich životmi ukončil až náraz do zaparkovaných áut v ulici Za Mostom. Policajti u mladíkov nezistili požitie alkoholu, no test na drogy dopadol u 31-ročného vodiča pozitívne. Detekoval uňho prítomnosť kokaínu a marihuany. Lekárske vyšetrenie podľa polície odmietol.

Policajti z Brna riešia tento bizarný prípad ako podozrenie zo spáchania trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Nie je vylúčené, že právna kvalifikácia bude ešte sprísnená. Polícia zároveň vyzvala všetkých, ktorých nebezpečná jazda mladíkov ohrozila, aby sa ozvali na tiesňovú linku 158. Keďže v Brne žije a pracuje aj mnoho Slovákov, mohli ich vyčíňanie zažiť na vlastnej koži.