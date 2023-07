Typická chorvátska nátura: Dvaja muži sa pobili priamo na ulici, NEUVERÍTE, ako sa to skončilo

ZÁHREB – V chorvátskej metropole sa koncom víkendu odohrala komická situácia, ktorá na začiatku vyzerala ako z akčného filmu. Dvaja muži sa do seba najprv pustili, no napokon sa u nich prejavila typická chorvátska nátura.

archívne video

Bitka dvoch mužov sa mala odohrať na Preradovićevovej ulici v Záhrebe. Dvaja muži začali najprv po sebe kričať. To sa už zvedaví domáci vykláňali z okien, aby videli celú situáciu na vlastné oči. Ako informuje 24sata, niektorí odvážlivci si dokonca začali mužov natáčať.

Po kriku a občasnon strkaní zaujali muži zápasnícke postavenie a snažili sa jeden druhému rozdať čo najviac rán do rebier. Podľa istej nemenovanej obyvateľky Záhrebu, ktorá to celé videla, trvalo toto divadlo asi dvadsať minút. "Celé to začalo pred kaviarňou. Najprv sa sácali a potom vyšli na ulicu, kde sa spustila bitka. Niektorí okoloidúci sa ich snažili od seba oddeliť, ale všetko bolo márne," povedala žena v anonymite.

Muži však napokon prestali sami. "Jednoducho sa pustili a obaja sa vrátili do kaviarne," dodala obyvateľka Záhrebu. Jediný problém by mohol mať majiteľ auta, ktoré poslúžilo jednému z útočníkov, keď na kapotu zvalil svojho protivníka. Polícia v Záhrebe nedostala toho dňa žiadne hlásenie o výtržnosti ani fyzickom napadnutí.