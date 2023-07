Šokujúce napadnutie v centre Prahy: Bezvládne telo muža na zemi, za všetkým môže stáť známy zápasník MMA!

Video, ktoré kolovalo na sociálnych sieťach zverejnil sám zápasník MMA. S najväčšou pravdepodobnosťou by podľa CNN Prima News malo ísť o 25 ročného Tadeáša Růžičku s prezývkou Mawar. Svojím ohavným činom sa chcel zrejme pochváliť, no video už medzitým z internetu stiahol. Incident sa stal na Strossmayerovom námestí v Prahe, deň ani čas však z videa nie je známy. Na videozázname kričí spomínaný zápasník MMA na bezvládne telo muža: "Chcípaku, prober se, deb...Chcípni tady, ty buzer..." a pritom mužovi rozdáva jednu facku za druhou. Potom zápasník pokračuje slovami, aby sa muž prebral, pretože miesto sledujú kamery. Na muža vykrikovala aj žena, ktorá zápasníkovi robila spoločnosť so slovami „Vstávej, vstávej. Tadeáši, prober ho prosím,“ žiadala svojho priateľa.

Video nie je vhodné pre citlivé a moleleté osoby

Hovorca polície Jan Daněk uviedol, že na videu je zachytené bezvládne telo muža, ktorého iný muž fackuje. „Preverovaním prípadu kriminalisti do súčasnej doby nezistili totožnosť tohto zraneného muža,“ dodal. Polícia preto apeluje na verejnosť v Českej republike, ak by disponovali akoukoľvek informáciou o mužovi, prípadne incidente, ktorého boli svedkom, aby informácie posunuli polícii. V prípade nebol zatiaľ nikto vypočutý, pretože polícia potrebuje najskôr hovoriť s poškodeným. Růžička je známy z projektu Oktagon Underground, alebo z nedávného zápasu v organizácii Clash of the Stars.