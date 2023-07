Tragický prípad v Macoche: Desivé svedectvo muža, ktorý so ženou hovoril krátko pred tragédiou, teraz má výčitky!

VILÉMOVICE – V prípade tragickej udalosti, ktorá sa stala v piatok krátko po obede, keď mladá žena skočila so svojimi dvoma deťmi do priepasti Macocha, sa vynárajú ďalšie detaily. Českej redakcii Blesk sa prihlásil muž, ktorý so ženou krátko pred samovraždou rozprával. Dnes si ale vyčíta, že mohol urobiť viac.

Muž, ktorý sa zdôveril redakcii Blesk.cz sa rozhodol, že si v piatok večer spraví výlet s bicyklom. „Vyšiel som až hore na priepasť Macocha, kde som si dal pivo a sadol si vedľa mladej ženy. Mala pri sebe bábätko a asi troj- alebo štvorročnú dcérku,“ povedal svedok.

Chvíľu sa so ženou rozprávali, no zdala sa mu veľmi nepozorná a zvláštna. „Keď som si išiel po ďalšie pivo, už tam nesedela,“ dodal. Za niekoľko minút na to sa dozvedal tragickú správu. „Stále na to myslím, či som mohol pre ňu niečo urobiť. Je mi z toho ťažko,“ zdôveril sa. Rovnako nepríjemné pocity prežívajú aj predavači z bufetov. Jedna z predavačiek sa priznala, že sa jej ľudia pýtajú na detaily. K hrozivej udalosti sa vyjadril aj vedúci CHKO Moravský kras Dominik Franc. Ten povedal, že ho mrzí, že Macocha sa stala miestom „istoty“ pre samovrahov. „Podobným tragédiám nevieme zabrániť. Areál nie je možné oplotiť ani nám to kvôli ochrane prírody nikto nedovolí,“ dodal.

Podľa štatistík sa na rovnakom mieste rozhodlo od 30-tych rokov minulého storočia ukončiť život až 85 ľudí. Priepasť macocha je viac ako 138,5 metra hlboká a je to najväčšia priepasť v Českej republike a v strednej Európe. Jej horná časť je dlhá 174 metrov a široká 76 metrov. Na okraji priepasti sú dva vyhliadkové mosty. Prvý z nich bol postavený v roku 1882, druhý je z roku 1899 a nachádza sa 92 metrov nad spodnou časťou priepasti.