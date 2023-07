Matka s dvomi deťmi sa vrhla do Macochy: Otrasné detaily, ľudia sa ju snažili zastaviť... pani, nerobte to!

Galéria fotiek (2) Priepasť Macocha

Zdroj: profimedia.sk

OSTROV U MACOCHY - V prírodnej rezervácii Moravský kras došlo v piatok k obrovskej tragédii, keď do priepasti Macocha skočila matka so svojimi dvomi deťmi. Záchranári im už nedokázali pomôcť. Svedkovia nešťastia sa mu snažili zabrániť a na ženu kričali, no ich snahy boli, bohužiaľ, márne.