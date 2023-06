Obrovská tragédia: Pri požiari vežiaku zomrelo dieťa aj hasič, z detailov naskakuje husia koža

🇷🇺🔞🔞-Un pompier et un adolescent ont sauté d'un appartement en feu au 13e étage à Korolev près de #Moscou et se sont écrasés à mort.



Détails choquants de l'incendie de #Korolev : la cause s'est avérée être un incendie criminel.



- Le propriétaire de l'appartement s'est disputé… pic.twitter.com/rlCGkHLNa1