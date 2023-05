Deti, ktoré sa po páde lietadle stratili v amazonskom pralese, zrejme žijú

Deti vo veku 13, deväť a štyri roky a jedenásťmesačné batoľa sa stratili po havárii ľahkého lietadla, pri ktorej zahynula ich matka, pilot a vodca domorodých obyvateľov. Satelitné snímky naznačujú cestu, ktorou sa deti mohli vydať. Záchranárom sa podarilo v džungli nájsť niekoľko vecí, ktoré im patrili, provizórny prístrešok a čiastočne zjedené ovocie. Minulý týždeň našli pár topánok a plienku.

"Na základe týchto dôkazov sme usúdili, že deti žijú," uviedol vedúci záchranného tímu generál Pedro Sanchez pre rozhlasovú stanicu W Radio. "Ak by boli mŕtve, bolo by ľahké ich nájsť, pretože by sa nehýbali a cvičené psy by ich našli," dodal Sanchez. Do pátrania po deťoch domorodého pôvodu je zapojených asi 200 vojakov a domorodci, ktorí dobre poznajú miestny terén. Ide však o husto zarastenú oblasť džungle s rozlohou asi 320 kilometrov štvorcových.

Zvláštne, že sa deti nezastavili

Sanchez uviedol, že je zvláštne, že deti sa nezastavili aj napriek tomu, že vzdušné sily zhodili do pralesa 10 000 letákov s inštrukciami v španielčine a ich domorodom jazyku. Na letákoch deti žiadali, aby zostali na mieste a obsahovali aj tipy na prežitie. Armáda im tiež zhodila do džungle balíčky s jedlom a vodou.

Podľa generála záchranný tím predpokladá, že sa dostal do vzdialenosti asi 100 metrov od detí, no búrky, hustá vegetácia a terén zabránili, aby sa k nim dostali. V oblasti, kde žijú jaguáre, pumy, hady a iní predátori, záchranári používajú pri pátraní armádne vrtuľníky a družicové zábery. Podľa príbuzných však najstaršie z detí pozná džungľu veľmi dobre.