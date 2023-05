V Česku vyhlásili odbory štrajkovú pohotovosť: Premiér Fiala tomu nerozumie

"Nerozumieme štrajkovej pohotovosti odborov. Tento postoj vnímame ako nezodpovedný a taký, ktorý neprispieva k dialógu v spoločnosti, ktorý je v tomto prípade nutný," povedal Fiala. Aj odbory by sa podľa neho mali podieľať na zodpovednosti za kvalitu života občanov. "Odbory sa sťažujú, že s nimi vláda nerokuje..., ale pritom sami vyhlásili štrajkovú pohotovosť ešte skôr, než sa uskutočnilo rokovanie tripartity," upozornil český premiér. Zdôraznil, že to nie je prvýkrát, čo namiesto dialógu odbory zvolili demonštrácie. Tie však zatiaľ neohlásili.

archívne video

Návrhy, ktoré vláda minulý týždeň predstavila, budú teraz spracované v legislatívnej podobe, ku ktorej bude pripomienkové konanie. V rámci neho sa budú môcť k jednotlivým návrhom vyjadriť aj odbory a zamestnávatelia. "Sme pripravení načúvam argumentom tam, kde naše rozhodnutie obsahuje nejaké chyby. Ale principiálne v tých zásadných veciach zostávame na svojich pozíciách," povedal premiér. Vláda je podľa neho presvedčená o tom, že balík opatrení aj dôchodková reforma sú zodpovedným a správnym rozhodnutím v prospech občanov ČR.

Dôležitý signál do budúcnosti

"Je legitímnym právom odborov dať najavo, akým spôsobom sa pozeráme na súčasnú situáciu. Je to právo na zhromažďovanie, na slobodu názoru," reagoval na Fialu šéf odborárov Josef Středula. "My máme svoj názor a za tým názorom si stojíme," dodal. Pozitívne zhodnotil, že sa na rokovaní tripartity po prvýkrát zúčastnil aj zástupca Kancelárie prezidenta republiky. Je to podľa neho dôležitý signál do budúcnosti.

Českomoravská konfederácia odborových zväzov (ČMKOS) vyhlásila v pondelok s okamžitou platnosťou štrajkovú pohotovosť. Išlo o reakciu na vládny balík úsporných opatrení, ktoré majú znížiť deficit štátneho rozpočtu. ČMKOS kritizuje niektoré konkrétne opatrenia, ktoré podľa nich zasiahnu zamestnancov, a tiež to, že s nimi vláda jednotlivé zmeny vopred nekonzultovala.