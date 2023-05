Počet ľudí odchádzajúcich zo Sudánu stále stúpa: Za mesiac ich ušlo približne 200-tisíc

"Vzhľadom na to, že násilie v Sudáne pokračuje už štvrtý týždeň, takmer 200.000 utečencov a navrátilcov bolo nútených utiecť z krajiny, pričom ďalší každodenne prekračujú hranice, hľadajúc bezpečnosť," povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Olga Sarradová.

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je v Sudáne vnútorne vysídlených viac než 700 000 ľudí. V dôsledku bojov, ktoré vypukli 15. apríla, už zahynulo vyše 750 osôb a ďalších 5000 utrpelo zranenia. Sarradová zároveň upozornila, že humanitárna reakcia na sudánsku krízu je veľmi "náročná a nákladná".

Prichádzajú do oblastí s chabou infraštruktúrou

Utečenci totiž často prichádzajú do odľahlých pohraničných oblastí, kde sú služby a infraštruktúra chabé alebo vôbec neexistujú a hostiteľská populácia už trpí v dôsledku zmeny klímy a nedostatku potravín. "Nadchádzajúce obdobie dažďov len sťaží logistiku, pretože mnoho ciest bude nepriechodných," dodala.

Do susedného Čadu iba v uplynulých dňoch prišlo zhruba 30.000 utečencov, čím celkový počet ľudí, ktorí do tejto krajiny prišli zo Sudánu, stúpol na 60 000," cituje AFP. "Takmer 90 percent utečencov tvoria deti a ženy, z ktorých mnohé sú tehotné," uviedla Sarradová. UNHCR zároveň upozornil, že 20 percent týchto detí vo veku od šiestich mesiacov do piatich rokov trpí akútnou podvýživou.