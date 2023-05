Fiala reagoval na návrh nemeckých ministrov: Nevidím cestu v zavádzaní kontrol

"Nechcem komentovať nemeckú vnútropolitickú debatu, ale Česká republika v minulom roku čelila náporu nelegálnej migrácie. Reagovali sme na to príslušnými krokmi, vrátane kroku, z ktorého sme nemali radosť, ale bol vtedy nutný. A to bola kontrola na hraniciach so Slovenskom," povedal český premiér.

Situácia sa zlepšuje

Situácia na tejto trase sa podľa neho odvtedy výrazne zlepšila. Dodal však, že nelegálna migrácia je naďalej pre Európu veľkým problémom. Cestu k riešeniu nevidí v opatreniach jednotlivých štátov alebo v zavádzaní kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru.

"Musíme upraviť návratovú politiku, zlepšiť kontroly, dohodnúť sa na úprave vízovej povinnosti v tretích krajinách, odkiaľ sa k nám dostávajú nelegálni migranti," vymenoval možné riešenia Fiala. "Určite nevidím cestu v tom, že budeme zavádzať kontroly na hraniciach," dodal.

Chcú obmedziť nelegálne prekročenie hraníc

Ministri vnútra nemeckých spolkových krajín Brandenbursko a Sasko Michael Stübgen a Armin Schuster sa podľa agentúry DPA v nedeľu obrátili na spolkovú ministerku vnútra Nancy Faeserovú so žiadosťou o dočasné obnovenie kontrol na hraniciach s Poľskom a Českom. Opatrením chcú obmedziť nelegálne prekračovanie hraníc. Vo svojom návrhu sa odvolávajú na už existujúce hraničné kontroly v Bavorsku, ktoré podľa nich fungujú.

Nemecko obnovilo kontroly v Bavorsku na hraniciach s Rakúskom na jeseň 2015 po tom, ako sa desaťtisíce utečencov a migrantov dostali balkánskou trasou z Grécka do západnej Európy.