Obrovská tragédia: Horor priamo pred divákmi, akrobatka (†37) spadla počas predstavenia z desaťmetrovej výšky

HOUGAO – Na kultúrnom predstavení v miestnej čínskej dedine bolo jedným z vrcholných predstavení aj číslo profesionálnych akrobatov. V zákulisí sa však už vyskytli nejaké problémy, no akrobati aj napriek tomu vyšli pred divákov. Počas čísla sa však stala tragédia, ktorú už nikto nevráti späť.

V sobotu 15. apríla sa v dedine Hougao, čínska provincia Anhui, konalo kultúrne predstavenie. Jedným z vrcholných bodov programu bolo aj akrobatické číslo manželského páru. Počas ich vystúpenia sa však stala tragédia, ktorá sa odohrala priamo pred očami divákov. Informuje o tom čínsky web What's on Weibo. Mali jej predchádzať problémy už v zákulisí, no vtedy si nikto nechcel pripustiť, že by sa niečo takéto mohlo stať.

Manželia Sun a Zhang Moumouovci (obaja 37), predvádzali svoje akrobatické číslo vo výške desiatich metrov. Akrobatka niekoľko sekúnd držala svojho manžela za krk, potom sa náhle zošmykla a spadla na zem. Na sociálnej sieti Twitter bolo uverejnené video ich celého vystúpenia až do osudného okamihu. Manžel na začiatku podal svojej partnerke lano, pomocou ktorého mali predvádzať svoje kúsky vo vzduchu. Keď vzlietli, urobili necelé jedno kolo nad pódiom a potom akrobatka náhle spadla.

Zhang ju už nedokázal chytiť. Na miesto incidentu sa ihneď dostavili záchranári a previezli akrobatku do nemocnice. Napriek rýchlemu zásahu sa ju však už nepodarilo zachrániť.

Výmena názorov?

Pred samotným vystúpením sa mala v zákulisí medzi manželmi odohrať výmena názorov, pretože Sun si údajne odmietla navliecť bezpečnostné lano. Zhang neskôr poprel, že by sa pred vystúpením hádal so svojou manželkou. "Boli sme spolu šťastní, nikdy sme sa nehádali," povedal miestnym médiám a doplnil, že z dôvodu vyšetrovania nemôže poskytnúť žiadne informácie k prípadu. Denník The Paper však uviedol, že manželia sa často vyhýbali bezpečnostným opatreniam, aby podľa svojich slov "vyzerali dobre pred divákmi".

Problémy s promotérom

Po incidente bol celý program zrušený. Na sociálnych sieťach sa spustila vlna kritiky a mnohí ľudia nedokázali pochopiť, prečo nebola pod akrobatmi napríklad mäkká podložka, prípadne bezpečnostná sieť. Okrem toho sa objavili informácie, že čínska spoločnosť, ktorá organizovala celé kultúrne podujatie, dostala už v roku 2021 pokutu v tisíckach eur, pretože jej vystúpenia sa konali bez náležitého schválenia.