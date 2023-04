Ako na horskej dráhe: Nad bitcoinom sa začína vážne zmrákať, pokles hodnoty má nový dôvod, nie sú mince!

WASHINGTON - Je to doslova ako na horskej dráhe. Minimálne hodnotovo. Reč je o bitcoinoch a o ich kolísajúcej hodnote. Kým pred týždňom sme vás informovali o opätovnom náraste hodnoty tejto populárnej kryptomeny a zásadného článku dnešného trhu s burzami, teraz je všetko hore nohami. No rozdiel je v tom, že tentokrát to nevyzerá, že sa kryptomena môže len tak pozviechať. Prečo?

Nepekné čísla

Na túto otázku je veľmi zvyčajne ťažké odpovedať, no veľmi zlé prognózy pre kryptomenu bitcoin na základe informácií zo zahraničia zverejnil portál Kryptomagazín. Aj pri pohľade na posledný graf s hodnotami je vidieť za posledných 5 dní ďalší priemerný pokles a len malé záblesky zvyšovania hodnoty.

Likvidita kryptomeny je na bode mrazu

Bitcoin je podľa webu vraj čoraz menej likvidný, to veľmi zjednodušene znamená, že je čoraz ťažšie z neho "vytrieskať" nejaké reálne peniaze a na trhu ma menšiu hodnotu pri obchodovaní. Potvrdzujú to aj najnovšie onchain údaje zo spoločnosti Glassnode. Inak to nevidí ani BeInCrypto, ktorá upozorňuje na postupné vymieranie likvidity na trhu najväčšieho digitálneho aktíva na svete.

V čom je problém? "Mrtvé" mince

Portál aj bližšie popisuje, čo je teraz zásadným kameňom úrazu a klesajúcej hodnoty, ktorý tú pritom nikdy taký vplyv nemal. Sú to tzv. mrtvé mince. Dá sa povedať, že v týchto dňoch existuje asi menej ako 30% bitcoinov, ktoré neprešli transportom viac ako 5 rokov. Problém je, že drvivá väčšina z nich je stratená a naskytla sa aj možnosť, že už nikdy nenájdu svojho majiteľa.

Aj podľa posledného grafu Glassnode je evidentné, že počet mincí starých viac ako 2 roky predstavuje už viac ako polovicu všetkých vyťažených bitcoinov, čo predstavuje asi 52,49 %.

Úder pod pás bude počet mincí bez hodnoty

Stratených mincí je už viac ako 6 miliónov, čo je vyše 31 %. Ide o podstatne alarmujúce číslo, ktoré môže parciálne stáť za poklesom hodnoty a dôvery v kryptomenu bitcoin.

Portál upozorňuje aj na to, že ak sa odpočíta spomínaný počet šiestich miliónov stratených mincí, ostáne nám 13,3 milióna vyťažených bitcoinov z celkového množstva. Glassnode uvádza, že na burzách je obchodovaných iba 12 % BTC (čo je asi 2,3 milióna mincí).

Trend strácajúcich sa majiteľov mincí kope bitcoinu vlastný hrob

Vo výsledku je tak v obehu asi 11 miliónov bitcoinov, ktoré majú svojho majiteľa a zároveň nie sú obchodované na burzách. Ich majitelia sú v novom žargóne tzv. HODL-eri, ktorým len tak nezáväzne ležia vo virtuálnych účtoch a peňaženkách. Títo HODL-eri tak do značnej miery môžu ovládať trh, no to len v prípade, ak ich osloví stúpajúca cena komodity, v tomto prípade bitcoinu, čo sa v týchto dňoch rozhodne nedeje - skôr naopak. V prípade klesajúcej hodnoty a "zlých časov bitcoinu" sa viacerí uchyľujú k vybraniu si aj posledných reálnych prostriedkov z portfólia, čo ešte viac menu oslabuje, nehovoriac o tom, že už aj po tomto výbere sú väčšinou stratoví.

Už viac ako 21 miliónov bitcoinov nikdy v budúcnosti nebude. Naopak, stratených mincí môže len pribúdať. Problém je, ak bude tento trend pokračovať. Už dnes je podľa Kryptomagazínu na obchodovanie využívaný iba malý podiel celkovej ponuky, a preto je čoraz ťažšie naakumulovať vysoký počet bitcoinov. Budúcnosť uvidíme o 10 rokov, kedy to môže byť dokonca aktívum, s ktorým budú narábať iba tí najbohatší.