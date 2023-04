Podvodníci okradli ženy o veľké peniaze: Polícia ich varovala! Namiesto vďaky, útok kabelkou

PRAHA - Žena skoro 12 hodín telefonovala s podvodníkmi a nakoniec si vzala úver 800-tisíc českých korún, o ktoré aj prišla. Polícia ju varovala, no vôbec si nedala povedať. Aj iná žena u našich susedov sa stala obeťou rovnakého podvodu.

Žena z Českej republiky si v banke vzala úver 800-tisíc korún, ktoré neskôr vložila do bitcoinmatu a prišla o ne. Aj napriek tomu, že ju polícia pred vkladaním peňazí varovala. Informuje o tom Týdeník policie.

Podvod, ktorého obeťou sa žena stala, prebiehal tak, že sa dalošný bankár telefonicky spojil so svojou obeťou a presvedčil ho, že niekto jej ukradol identitu a teraz si chce vziať v banke úver. Páchateľ takto poškodeného zmanipuluje, až nakoniec ide obeť sama do banky, kde si vezme najvyšší možný úver. Potom obeť presvedčí, aby peniaze vložil do bitcoinmatu, čím sa údajne pôžička anuluje. Ľudia tomu skutočne veria a takéto prípady sa dejú.

archívne video

Dôkazom toho je aj príbeh z Prahy, kedy policajti oslovili ženu, ktorá práve vkladala peniaze do bitcoinmatu. Mali podozrenie, že ide o falošného bankára, čo sa nakoniec aj potvrdilo. Muži zákona sa ženu od vkladu snažili odhovoriť, no neúspešne. Na druhý deň im prišla oznámiť, že sa stala obeťou podvodu a ukradli jej 800-tisíc korún. Dokonca pri výsluchu uviedla, že vo chvílu, keď sa ju policajti snažili od vkladu odhovoriť, mala v uchu slúchadlo, v ktorom telefonovala s podvodníkom. Ten jej mal povedať, aby policajtov neposlúchala.

Policajta bila kabelkou

V Prahe sa takto stalo niekoľko prípadov, kedy obeťami boli ženy. Jeden pprípad bol však o trochu dramatickejší. Policajt mal opäť podozrenie, že žena, ktorá vkladá peniaze do bitcoinmatu, by mohla byť obeťou podvodu. Z 800-tisíc korún sa mu podarilo zachrániť 600-tisíc a od zvyšku vkladu ju nakoniec odhovoril.

Žena však bola natoľko zmanipulovaná podvodníkom, že policajta najskôr začala mlátiť kabelkou, aby ju nechal transakciu dokončiť. Statočný policajt sa však nenechal a bol dostatočne dôrazný, aby nakoniec zachránil zvyšok peňazí.