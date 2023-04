Ekonomický ZVRAT: Bitcoin sa pozviechal z katastrofických hodnôt a naberá na sile, odborník to hodnotí jasne!

archívne video

Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny sa v ázijskom obchodovaní dostala až na 30.438 USD, keď hranicu 30.000 USD prelomila prvýkrát od júna 2022. Okolo 8.30 h SELČ sa podľa CoinMarketCap predávala s plusom asi 6,5 % (v priebehu 24 hodín) po 30.106,52 USD. Od začiatku mesiaca si bitcoin pripísal približne 6 % po tom, ako v marci vzrástol o 23 %, a od začiatku roka viac než 80 %.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Google

Bitcoin v tom nie je sám

V raste pokračujú aj ďalšie digitálne meny. Ether, teda druhá najväčšia kryptomena, sa obchodoval so ziskom okolo 3,5 % po 1921,92 USD. Od začiatku roka jeho cena stúpla už o 60 %. Celková trhová kapitalizácia kryptomien sa v utorok podľa CoinMarketCap zvýšila približne o 4 % na 1,24 bilióna USD. Na porovnanie, v novembri padla pod 800 miliárd USD.

Dôvodom pozitívneho vývoja na trhu kryptomien bolo zvýšenie rizikového apetítu investorov, ktorý podporila aj piatková (7. 4.) správa o vývoji nezamestnanosti a tvorby pracovných miest v USA. Trh práce zostáva silný, čo signalizuje, že americká ekonomika je naďalej odolná.

Trh je v očakávaní po krachu veľkej banky v Silicon Valley

Otrasy v bankovom sektore, ktoré spustil krach banky Silicon Valley (SVB), však zvýšili očakávania trhu, že Fed už zrejme o moc vyššie nezdvihne úrokové sadzby, keďže chce zmierniť napätie v bankovom sektore. To tiež podporilo nádeje, že centrálna banka by mohla ešte v tomto roku začať uvoľňovať menovú politiku. "Dôvodom širokého rastu kryptomien je optimizmus obchodníkov týkajúci sa menovej politiky centrálnych bánk," uviedla analytička spoločnosti CMC Markets Tina Tengová.

Pády bánk paradoxne pomáhajú dôveryhodnosti kryptomien

Prípadné ďalšie pády a otrasy bánk euroamerického okruhu by pravdepodobne viedli k ďalšiemu rastu ceny bitcoinu a ku strate dôvery investorov v konvenčné meny, uviedol hlavný ekonóm a analytik českej Trinity Bank Lukáš Kovanda.

"Dnešné zdolanie hranice 30.000 dolárov je však dôležitý míľnik, a to ako z pohľadu fundamentálnej, tak technickej analýzy. Hodnota 30.000 dolárov totiž predstavuje hranicu odporu a bitcoin zbieral sily na jej prekonanie po tri týždne v rade. To ukazuje na pomerne presvedčivý návrat dôvery investorov v kryptomenu," upozornil Kovanda.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia.sk

Prípadné ďalšie pády európskych a amerických bánk by podľa Kovandu mohli podrývať dôveru širokej verejnosti v tradičné bankovníctvo a v konvenčné meny ako americký dolár, čo by mohlo cenu bitcoinu ešte viac posilňovať. "V kolapsovom stave sa podľa nej môže ocitnúť až skoro 190 bánk v USA. Čo by okrem iného bolo vodou na mlyn práve mnohým kryptomenám na čele s bitcoinom," uviedol Kovanda.