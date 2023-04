Podnikateľ roka! Za rok stihol nabúchať tri podriadené: Keď sa to dozvedel, urobil nepochopiteľnú vec

RÍM - Všetky dobré veci prichádzajú v troch. Taliansky podnikateľ zrejme zobral príslovie príliš doslovne. Tri ženy otehotneli so svojím šéfom v priebehu desiatich mesiacov. Popiera, že by bol otcom. Teraz sa rozhodla ísť pred súd prvá žena.

Tento príbeh sa dostal na titulky aj za hranicami Talianska: Šéf spoločnosti vo Frosinone nadviazal vzťah s tromi svojimi zamestnankyňami len v priebehu desiatich mesiacov – a teraz je otcom troch detí.

Vo všetkých prípadoch postupoval rovnako: Vzťah nadviazal a ukončil po tom, čo žena otehotnela. Tento vzorec zopakoval ešte dvakrát a splodil tak tri deti. Informuje o tom Corriere della Sera.

Zdá sa, že 32-ročnému podnikateľovi nezáleží na deťoch, ktoré počal. Otcovstvo neuznáva, odmieta finančnú podporu a nechce niesť zodpovednosť. Dôsledok? Prvá žena sa obrátila na súd a podala na šéfa žalobu o otcovstvo a výživné.

Šéf zrejme musí za zábavu draho zaplatiť

„Nie je správne, aby sa zamestnávateľ takto správal,“ povedala zamestnankyňa. Teraz chce, aby tento komplikovaný prípad vyriešila justícia. Podľa talianskych médií o takomto kroku uvažujú aj jej kolegyne z práce po tom, čo sa ich pomery s mužom skončili.

Otec troch chlapcov by sa mal postaviť pred súd v septembri. Vždy odolával testu otcovstva. V rámci súdneho konania to však už nemohol urobiť, vysvetľuje pre Corriere della Sera právnik prvej ženy. Jeho klientka chce získať výživné. Jeho milostný život by teraz mal muža vyjsť draho.