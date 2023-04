Szijjártó v Bruseli: Maďarsko ešte tento rok splní záväzok voči NATO

BRUSEL - Maďarsko ako lojálny spojenec splní v tomto roku cieľ NATO, podľa ktorého musia výdavky na obranu dosiahnuť minimálne dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) danej členskej krajiny. Podľa webovej stránky komerčnej televízie ATV to v stredu vyhlásil v Bruseli šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, ktorý zdôraznil, že tento záväzok jeho krajina splní pred určeným termínom.

Podľa vyhlásenia maďarského rezortu diplomacie Szijjártó na tlačovej konferencii po stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO informoval, že vojenský rozpočet Maďarska tento rok dokonca presiahne dve percentá HDP Maďarska. Podotkol, že sa tak stane pri výraznom ekonomickom raste, keďže v minuloročnom krízovom roku dosiahlo Maďarsko hospodársky rast vo výške 4,6 percenta.

Maďarsko patrí medzi deväť členských krajín NATO, ktoré očakávania miery výdavkov na obranu splní už tento rok

"Keďže sa objavilo mnoho vykonštruovaných a falošných obvinení, a aj pochybností o zaviazanosti, spoľahlivosti a lojalite Maďarska, chcel by som podčiarknuť, že Maďarsko patrí medzi deväť členských krajín NATO, ktoré očakávania miery výdavkov na obranu splní už tento rok," povedal Szijjártó a skonštatoval, že za tým do značnej miery stoja rozsiahle investície do domáceho obranného priemyslu, ktoré podľa jeho vyjadrenia predstavujú dlhodobú záruku fyzickej bezpečnosti Maďarska.

Galéria fotiek (2) Szijjártó odcestoval do Bieloruska

Zdroj: Facebook/Szijjártó Péter

V súvislosti s vojnou na Ukrajine maďarský minister zopakoval postoj svojej krajiny, podľa ktorého všetko, čo by viedlo k tomu, že by sa NATO mohlo stať jej súčasťou, je pre Maďarsko neprijateľné.