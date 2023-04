Predseda maďarského parlamentu Kövér nedovolí vyvesiť vlajku EÚ ani pri výročí referenda

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarského parlamentu László Kövér nemieni prehodnotiť svoje rozhodnutie o tom, že nedovolí vyvesiť vlajku Európskej únie na budovu Národného zhromaždenia, a to ani pri príležitosti nadchádzajúceho 20. výročia ľudového hlasovania o vstupe Maďarska do Únie. Upozornilo na to v utorok internetové vydanie denníka Népszava.