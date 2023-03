Spory o Jánovi Pavlovi II.: Odhalenia o pápežovi uvrhli Poľsko do chaosu

Väčší ako v životnej veľkosti, dve poschodia vysoký - takto nedávno zažiaril na Prezidentskom paláci vo Varšave obraz Jána Pavla II.. Pápež, ktorý zomrel v roku 2005 a bol kanonizovaný v roku 2014, má vo svojej vlasti štatút národného hrdinu. O to urputnejšie sa teraz v Poľsku argumentuje o tejto superpostave. Novinári Karola Wojtylu obviňujú, že v čase, keď bol krakovským arcibiskupom, vedel o sexuálnom zneužívaní kňazmi a chránil páchateľov. Poľská národná konzervatívna vláda sa chopila kauzy obrany dobrého mena Jána Pavla II. a hystericky štylizuje mediálne správy ako útok na národ.

Poliak Karol Wojtyla bol zvolený za pápeža v roku 1978 a na čele katolíckej cirkvi stál viac ako 26 rokov. Obvinenia sa týkajú 60. a 70. rokov 20. storočia, keď bol krakovským arcibiskupom. Nie sú nové – informoval o nich minulý rok denník Rzeczpospolita. Ale teraz prišli odhalenia v priebehu niekoľkých dní z dvoch strán.

Knižné a televízne dokumenty zverejnili výbušné veci

V Poľsku vyšla kniha holandskej novinárky Ekke Overbeekovej „Maxima Culpa“. Opisuje niekoľko prípadov sexuálneho zneužívania kňazmi, o ktorých vraj Wojtyla vedel. Napriek tomu páchateľov ponechal vo funkcii, prípadne ich preložil. Dokument TVN24 odvysielaný minulý týždeň sleduje prípady troch kňazov, ktorí sexuálne zneužívali deti. Dvaja z nich si preto odpykali trest odňatia slobody, neskôr im však opäť umožnili vykonávať kňazský úrad.

V inom prípade sa vraj Wojtyla postaral o premiestnenie násilníka do komunity v Rakúsku. Dokument je založený na osobných rozhovoroch, ale aj na cirkevných spisoch a dokumentoch polície a tajnej služby v komunistickom Poľsku. Svoje hovorí viacero obetí, všetky anonymne. Istý muž vysvetľuje, že osobne povedal Wojtylovi v roku 1973 v krakovskej kúrii o zneužívaní kňaza. Odvysielanie dokumentu vyvolalo u mnohých Poliakov hrôzu. Poľská biskupská konferencia hovorila o „bezprecedentných pokusoch zdiskreditovať svätého Jána Pavla II. A národná konzervatívna vláda PiS vycítila ideálnu tému kampane. "Stojím tu dnes, aby som bránil nášho milovaného pápeža," uviedol premiér Mateusz Morawiecki v emotívnom videu, píše ntv.de.

Predvolaný americký veľvyslanec

Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo amerického veľvyslanca Marka Brzezinského. Televízia TVN24, ktorá bola dlho tŕňom v oku PiS kvôli kritickému spravodajstvu, patrí do americkej skupiny Discovery. Poslanci z vládneho tábora prijali v parlamente uznesenie na „obranu dobrého mena pápeža“. Odsúdili v ňom „hanebnú agitáciu médií“, ktorá je z veľkej časti založená na dokumentoch aparátu násilia komunistického režimu.

V komunistickom Poľsku bola katolícka cirkev skutočne obliehanou pevnosťou. Niektorí priaznivci pápeža radi obhajujú postup Karola Wojtylu v prípadoch zneužívania tým, že tieto obvinenia odmietol ako intrigy tajných služieb proti kňazom. Ale táto obranná línia už nie je udržateľná, hovorí publicista a cirkevný expert Tomasz Terlikowski. "Teraz už vieme, že arcibiskup Wojtyla vedel, že nejde o akcie tajných služieb, pretože za ním prišli rodičia dotknutých." Vtedajší krakovský arcibiskup sa tiež vedome rozhodol páchateľov rýchlo odsťahovať skôr, ako sa o násilných zločinoch dozvedela tajná služba.

Odhaduje sa, že v Poľsku sa ku katolíckej cirkvi hlási takmer 33 miliónov ľudí – to je viac ako 85 percent populácie. Ale najmä medzi mladými ľuďmi sa autorita cirkvi zmenšuje. Cirkevný expert Terlikowski sa obáva, že to nie sú obvinenia z utajovania Jána Pavla II., ale skôr jeho politické privlastňovanie si, čo by mohlo odradiť od cirkvi iných ľudí. "Radikálna, slepá obrana Jána Pavla II. v duchu komunistickej propagandy by mohla ešte viac urýchliť sekularizáciu medzi mladými ľuďmi."