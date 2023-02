VIDEO Putin je pod neustálou ochranou, TOTO monštrum umiestnili v blízkosti jeho obľúbeného lyžiarskeho strediska

archívne video

Kremeľ sa rozhodol, že ruský prezident je zrejme pod nedostatočnou ochranou. Táto úvaha dáva zmysel najmä po spustení "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine. Aby mohol vládca stráviť pokojné chvíle, jeho obľúbené lyžiarske stredisko stráži desivá vojenská technika. Západ vidí v Putinovi personu non grata a Rusi nechcú nič nechať na náhodu. Z tohto dôvodu umiestnili v blízkosti diaľnice pri hoteli Polyana 1389 protilietadlový raketový systém Pantsir-S1. Na sociálnych sieťach sa dokonca objavilo video tohto monštra so systémom protivzdušnej obrany. Podarilo sa to natočiť odvážnemu civilistovi.

Ako uvádza server Militarnyi, Pantsir-S1 pokrýva blízky priestor a chráni civiliné aj vojenské objekty pred útokmi zo vzduchu. Podľa očitého svedka bol tento protilietadlový komplex umiestnený v blízkosti turistického strediska Gazprom, ktoré sa nachádza 3 km od Estosadoku a 40 km od Adleru v Krasnodarsku. Putin sa sem údajne chodieva rád lyžovať.

Spojitosť medzi systémom Pantsir-S1 a Vladimirom Putinom odhalili ruské médiá po tom, ako bol tento systém nainštalovaný v januári na budovách v centre Moskvy. Išlo o priestor v blízkosti Rublovského diaľnice, kde žije ruská elita. Tieto komplexy protivzdušnej obrany pravdepodobne osobne chránia Vladimíra Putina a jeho blízkych.

Možný útok

Masívne rozmiestnenie systémov protivzdušnej obrany v okolí Moskvy môže byť odpoveďou na potenciálnu hrozbu útokov bezpilotných lietadiel na strategické ciele hlboko vo vnútrozemí Ruskej federácie. Hlavnou výzbrojou komplexu sú dva 30 mm kanóny 2A38M a 12 protilietadlových dvojstupňových rakiet.