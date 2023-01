Brazílskeho exprezidenta museli hospitalizovať: Dôvodom má byť bolesť brucha

Táto správa sa objavila deň po tom, čo časť tvrdého jadra Bolsonarových stúpencov vtrhla do niekoľkých vládnych budov v hlavnom meste Brazília a domáhala sa zosadenia prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.

Galéria fotiek (2) Brazílsky prezident Jair Bolsonaro

Zdroj: SITA/AP Photo/Raul Spinasse

Bolsonaro bol v posledných rokoch viackrát hospitalizovaný

Agentúra Reuters pripomenula, že Bolsonaro bol v posledných rokoch viackrát hospitalizovaný so zablokovanými črevami. Súvisí to so zraneniami, ktoré utrpel, keď ho v roku 2018 počas predvolebnej kampane pobodali.Do Spojených štátov Bolsonaro odcestoval koncom decembra – dva dni pred tým, ako sa Lula da Silva ujal 1. januára prezidentského úradu.