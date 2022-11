Značka Moskvič znova ožíva: Automobily by sa mali začať vyrábať už v decembri

Rusko siahlo po možnosti oživiť legendárnu automobilovú značku Moskvič. Chce tak vyplniť prázdne miesto v ponuke nových automobilov. Ako píše portál Komsomolskaja Pravda, nové vozidlo je vlastne prebrandovanou obdobou automobilu čínskej značky JAC.

archívne video

Už v máji moskovský starosta Sergej Sobjanin oznámil, že plánuje obnoviť výrobu áut známych najmä zo sovietskej éry a zachovať tak v továrni pracovné miesta. Nové moskviče by mali začať opúšťať výrobné linky už v decembri. Automobilka má v pláne ešte v tomto roku vyrobiť 600 vozidiel vrátane 200 elektromobilov. V roku 2023 by to malo byť 50-tisíc a o rok neskôr dokonca dvojnásobok áut.

Кстати, чтоб вы понимали, это на самом деле китаец JAC JS4.

Старт продаж под брендом JAC должен был пышно пройти пару недель назад, но всё тихо замяли. Ходят слухи - чтобы не нарываться на прямое сравнение двух близнецов, которое по цене и опциям рискует быть не в пользу Москвича pic.twitter.com/PW7GREjuVL — Dmitry B. (@dvboyz) November 17, 2022

Moskovská radnica sa s najväčším výrobcom nákladných áut Kamaz dohodla na investícii v hodnote 5 miliárd rubľov. Je to v prepočte asi 84 miliónov eur. V moskovskej automobilke sa podľa predpokladov prestanú vyrábať automobily Renault a namiesto toho sa bude s malými obmenami vyrábať čínsky model JAC JS4. Bude sa však volať Moskvič.

Ako píše Komsomolskaja Pravda, nový Moskvič by mal stáť 24-tisíc eur, benzínová verzia dokonca 32-tisíc eur. Značka Moskvič vznikla v roku 1930 a autá vyrábala do roku 1991. V celom Rusku je stále registrovaných asi 200-tisíc moskvičov, tvrdí analytická agentúra Autostat.