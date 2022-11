Slováci na internete sú nepoučiteľní: Podvodná stránka zlákala tisíce z nich na výhru auta, toto by ste mali urobiť!

BRATISLAVA - O tom, že ani pri dôkladnej kontrole administrátormi sociálne siete stále nie sú úplne bezpečným miestom, svedčí aj najnovší prípad podvodu, ktorý sa odohral v kybernetickom priestore. Stránka pritom stále funguje. Na nej sa ľudia po prečítaní príspevku môžu zapojiť do fiktívnej súťaže o automobil značky Škoda, ide pritom o veľký podvod, na ktorý naleteli zjavne už desiatky užívateľov.

Podvody, vírusy a hoaxy sa šíria sociálnymi sieťami rýchlosťou svetla. Ich nebezpečnosť je každým dňom väčšia a nie všetci dokážu byť v dostatočnom strehu. Svedčí o tom aj posledný prípad podvodnej stránky na sociálnej sieti Facebook s názvom Skoda Octavia Slovakia.

Požadujú lajky, komentáre a zdieľania

Podobným stránkam často pod rúškom fiktívnej súťaže ide o získanie čoraz viac a viac fanúšikov, pričom na to používajú neskúsených ľudí na internete. Od nich sa v tejto súťaži napríklad domáhali lajkov, komentárov a zdieľania príspevku, čo spôsobí promo a ešte väčšiu pozornosť samotnej stránke v očiach viacerých používateľov.

Pre zjavnú autoritatívnosť tejto súťaže však stránka napísala aj dátum zverejnenia výsledkov súťaže, zrejme v zámienke, aby bola vierohodnejšia.

Odhalenie podvodu

Skúsení užívatelia ľahko prídu na to, že ide o podvod. V prvom rade preto, že stránka spomínaného automobilového výrobcu na sociálnej sieti už figuruje a pod iným názvom, je na nej dlhšie a má oveľa viac fanúšikov a je navyše zo strany administrátorov overená a autentická, čo sa pri podobných stránkach prejavuje figurovaním okrúhleho modrého loga s bielym odfajknutím (odznak overenia, pozn. red.).

Tisíce zdieľaní a komentárov od ľudí, ktorí naleteli

Napriek tomu sa však pod vyššie spomínaným príspevkom zhromažďujú komentáre, ktoré podľa znenia splnili to, čo od nich podvodná stránka požadovala. Viacerých pritom ich blízki upozornili, že ide o podvod, no v tomto prípade už stránka dosiahla to, čo potrebovala - získala väčší počet sledovateľov vďaka zdieľaniu príspevku.

Len za pár dní príspevok totiž získal viac ako 27-tisíc zdieľaní a 19-tisíc komentárov, čo je aj na naše pomery pomerne vysoké číslo. Stránka pritom podľa všetkého vznikla len začiatkom októbra a už má 18-tisíc fanúšikov.

Čo treba robiť, ak ste už naleteli?

Čo spraviť, ak ste už príspevok zdieľali a okomentovali? V princípe sa dá robiť viacero vecí, no keďže stránka nastolila fiktívnu súťaž, a to dokonca bez zadávania osobných údajov, nateraz nie je nutné sa obávať straty peňažných prostriedkov (ak ste nikde nezadávali údaje z platobnej karty). Je však rozhodne na mieste spomínané príspevky z vlastnej nástenky zmazať a tiež zmazať komentár, ktorý ste pod príspevok tejto stránky uverejnili. Tiež by ste mali prestať túto stránku sledovať a ideálne aj využiť možnosť hlásenia o podvode, ktorú sociálna sieť Facebook poskytuje.