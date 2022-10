Nečakané zistenie: Putinove rozkazy na fronte vraj riadia programátori z prostredia IT a vývoja počítačových hier!

MOSKVA - Skupina IT špecialistov a programátorov počítačových hier má údajne na svedomí smrteľné raketové útoky na Ukrajine z posledných mesiacov.

Na začiatku ukrajinskej vojny sa Rusko spoliehalo predovšetkým na rozsiahle ostreľovanie. Rakety dopadli po celej Ukrajine, zasiahnuté boli všetky väčšie mestá. Po niekoľkých týždňoch útoky zo vzduchu ustúpili – až do času spred dvoch týždňov.

Po výbuchu na krymskom moste začiatkom októbra sa ruský prezident Vladimir Putin (70) pomstil obnovenými náletmi. Rakety a kamikadze drony spôsobili úmrtia a zranenia vo veľkých mestách krajiny.

Medzinárodný výskumný tím teraz zistil, kto stojí za týmito útokmi. Novinári z platformy Bellingcat, Spiegel a ruského online média The Insider mesiace skúmali, kto presne by mohol byť zodpovedný za raketové útoky.

O skupine sa vie len málo

Podľa toho má za raketovými útokmi stáť skupina niekoľkých desiatok ľudí. Ona oficiálne pracuje pre Výpočtové stredisko generálneho štábu. Oddelenie sa vraj špecializuje na raketové systémy, ale o skupine nie je nič verejne známe.

Zamestnanci sú IT špecialisti, niektorí majú vzdelanie aj ako programátori počítačových hier. Skupina údajne prevzala programovanie trajektórií rakiet. Každá strela bola naprogramovaná individuálne a každé miesto dopadu bolo definované individuálne.

Podľa výskumu stojí na čele oddelenia plukovník Igor Bagniuk. Bagniuk sa narodil v lotyšskom hlavnom meste Riga začiatkom 80. rokov minulého storočia. V roku 2004 absolvoval akadémiu špecializujúcu sa na ruské rakety a IT systémy za nimi. Výskum tiež odhalil, že Bagniuk počas raketových útokov v Sýrii bol v krajine.

Novinári sa tiež dostali k údajom z Bagniukovho mobilného telefónu. Ten sa v týždni pred poslednými raketovými útokmi využíval podstatne viac ako v predchádzajúcich mesiacoch. Večer 9. októbra, deň pred útokmi na niekoľko veľkých miest, jedenásťkrát zavolal svojich inžinierov. Týždne predtým neexistovala prakticky žiadna komunikácia.

Späť v kancelárii hodinu pred útokom

Údaje o polohe z Bagniukovho mobilného telefónu tiež ukázali, že plukovník išiel autom z domu mimo Moskvy do svojej kancelárie krátko po 17:00 v predvečer prvej vlny útokov - v nedeľu.

Podľa Bellingcatu boli pri útokoch použité tri rôzne typy rakiet. Ide o vysoko presné rakety typu Kalibr, Iskander a KH-101.

V Bagniukovom oddelení pracuje niekoľko podskupín. Každá z týchto skupín sa špecializuje na programovanie špecifického typu rakety. Údaje ukazujú, že Bagniuk popoludní telefonoval s vodcami týchto podskupín - pravdepodobne preto, aby objasnil posledné podrobnosti o útoku.

V nedeľu večer o 21:15 sa Bagniuk naposledy rozprával so svojím nadriadeným, generálom Robertom Baranovom. Potom odišiel domov - ale nie na dlho. Na druhý deň ráno sa Bagniuk vrátil do svojej kancelárie. Podľa údajov o polohe mal prísť do moskovského sídla o 5.30 h.

O hodinu neskôr Rusko vypálilo prvé rakety.