Putinova mobilizácia zmenila život takmer každému mladému Rusovi. Okrem toho, že v mladom veku dostanú do ruky zbraň a budú vyslaní na front, musia myslieť aj na zachovanie budúcej generácie. Vojakom, ktorí plánujú mať deti, nezostáva nič iné, ako si dať zmraziť spermie, informuje Mirror.

Ruskí vojaci pred odchodom na front navštevujú vo veľkom reprodukčné kliniky. Profesor Igor Vinogradov, vedúci lekár Vedeckého a praktického centra pre reprodukciu v Moskve, uviedol, že došlo k nárastu nových požiadaviek na uskladnenie spermií zo strany brancov. Dmitrij Mazurov, vedúci reprodukčného oddelenia zdravotníckeho centra UMMC-Health v Jekaterinburgu, dodal, že rovnaký trend platí aj mimo hlavného mesta.

Galéria fotiek (2) Ruskí muži narukujú do armády

Zdroj: SITA/AP Photo

"Denne to bolo pol tucta klientov v porovnaní s dvoma alebo tromi za mesiac pred vyhlásením mobilizácie. Volajú nám a chcú sa informovať, či je možné podstúpiť za dve hodiny všetky potrebné vyšetrenia," povedal Mazurov s tým, že muži prídu na kliniku, urobia sa im testy a nakoniec ich spermie zmrazia. "Muži, ktorí idú na front, dostanú dokonca zľavu," uviedol.

Oslobodenie Lymana

Zdravotnícke centrum sa pre takýto krok rozhodlo po nedávnych udalostiach, kedy tisíce ruských vojakov zostalo obkľúčených v okolí mesta Lyman. Rusko má v Lymane 5000 až 5500 vojakov. Oblasť využívalo ako dôležitý dopravný ťah smerom do Donecka.

Hovorca ukrajinskej armády uviedol, že oslobodenie Lymana umožní Kyjevu postúpiť do Luhanskej oblasti. "Lyman je dôležitý, pretože je to ďalší krok k oslobodeniu ukrajinského Donbasu. Je to príležitosť ako pokračovať ďalej do Kreminy a Severodonecka," povedal. Ukrajinské velenie v Kyjeve prisľúbilo, že bude pokračovať v oslobodzovaní svojej krajiny a pokiaľ Putin ostane prezidentom, odmieta viesť s Kremľom mierové rozhovory.