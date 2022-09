VIDEO Zrážka dvoch lietadiel priamo na letisku, výpovede očitých svedkov: Videli sme to na vlastné oči

Let spoločnosti Korean Air číslo KE908 z Londýna do Soulu v Kórei, bol zahájený o 19:35 miestneho času. Po presúvaní sa na štartovaciu dráhu lietadlo, podľa očitého svedka, narazilo krídlom do chvosta Icelandairu 767, informuje britský Daily Mail.

"Určite sme pri presúvaní sa na štartovaciu dráhu narazili špičkou krídla do ďalšieho lietadla. Potom nám len ohlásili, že sa vraciame k terminálu pre technické problémy. Prešlo asi 15 minút a my sme sa ani nepohli," uviedol jeden z pasažierov.

Two passenger planes collide at Heathrow: Korean jet 'clips' Icelandic 767 while taxiing at the London airport sparking large emergency response pic.twitter.com/CFtWAJ0r47 — Aviation Voice (@Aviation_Voice) September 28, 2022

Ďalšia osoba, ktorá bola tiež na palube, napísala, že nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo a nikto sa pri incidente nezranil. "Pri presúvaní sa na štartovaciu dráhu sme narazili do iného lietadla. Videl som to celé z okna. Končekom krídla sme narazili do chvosta iného lietadla. Takmer sme ho odtrhli."

Okolo lietadla kórejskej spoločnosti sa po chvíli objavili záchranné vozidlá, ktoré ho nasmerovali naspäť k terminálu. Hovorca letiska Heathrow sa vyjadril, že neboli hlásené žiadne zranenia. Incident je v štádiu vyšetrovania. Letisko Heathrow neprerušilo žiadne odlety a aj napriek incidentu funguje v bežnom režime.