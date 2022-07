Pohroma na letisku: Blondínka opísala neuveriteľný príbeh s batožinou, nemá ju doteraz!

CALLANDER - Britské letiská zažívajú v poslednom čase úplnú pohromu. To, čo sa stalo istej škótskej pasažierke, sa odohráva na dennej báze. Let z Edinburghu do Londýna prebehol bez problémov, no po pristátí sa začali diať veci, ktoré by nechcel zažiť určite nikto.

Margaret Brennanová (54) z Callanderu potrebovala odletieť s manželom do Londýna na pracovné stretnutie. Vycestovali teda do Edinburghu, kde nastúpili do lietadla spoločnosti British Airways. Po pristátí v Londýne ale Margaret márne čakala na svoju batožinu. Tá pravdepodobne zostala v Edinburghu. V poslednom čase sa objavujú desiatky takýchto prípadov v rámci Veľkej Británie. Je to dôsledok chaosu na najväčších a najznámejších britských letiskách.

Celý víkend ostala bez batožiny

Brennanová teda išla zisťovať, aký je stav. V Londýne jej povedali, že jej batožina bude odoslaná kuriérom priamo k dverám najneskôr na druhý deň. Pracovné stretnutie sa už nedalo odložiť a Margaret sa zároveň nechcela spoliehať na to, že jej kufor dorazí už na druhý deň. V Londýne si teda kúpila náhradné oblečenie a mejkap. Batožina sa do nedele neobjavila. Nemala ju pri sebe ani po celom víkende strávenom v Londýne. Po návrate ju čakal na letisku v Edinburghu strašný výjav. Privítala ju hora stratených cestovných kufrov, ktoré navyše nikto nestrážil, informuje Daily Record.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

"Keď sme sa v nedeľu večer vrátili, všade bola batožina. Znepokojuje ma, že na chodbe bolo veľa kufrov, ktoré tam len tak ležali. Nikto ich nestrážil. Ktokoľvek mohol prísť a jednoducho si niečo zobrať. Som úplne znechutená," opísala svoje zdesenie Škótka. Ako pokračovala, v Londýne absolvovala s manželom tri stretnutia. Obsah jej kufra odhadla na hodnotu minimálne 3000 libier (3470 eur). Peniaze ju však až tak netrápia. V kufri mala veci, ktoré si nesmierne váži.

Galéria fotiek (6) Zdroj: profimedia.sk

"Zdá sa, že na letisku v Edinburghu je kríza s batožinou. Kamarátkina dcéra sa vrátila zo školského výletu a chýbalo im pätnásť tašiek. Dcéra mojej ďalšej kamarátky sa vrátila z Nemecka, o týždeň prišli tri tašky a jedna stále chýba. Je to strašné. Spoločným menovateľom je letisko Edinburgh," dodala Margaret.

Chyba zo strany leteckej spoločnosti

British Airways mali Brennanovej poskytnúť dvakrát nepresné informácie. "Keď som pristála v Londýne, musela som čakať na letisku s ďalšími rodinami, ktoré mali odletieť na prázdniny do Grécka. Aj oni mali problémy s batožinou. Naivne som sa spýtala, či by môj kufor mohli dať na ďalší let a ja by som len počkala na letisku. Odpovedali, že to nie je také jednoduché. Vraj sa nemám báť a v najhoršom prípade dostanem batožinu do soboty," opísala situáciu na letisku.

Galéria fotiek (6) Zdroj: profimedia.sk

Ešte v ten večer volala na dispečing letiska, ale povedali jej, že kufor stále hľadajú. Takto to pokračovalo až do nedeľného rána, kedy im letisko oznámilo, že batožinu našli a bude doručená kuriérom ešte v ten deň v Londýne. "Mali sme ísť na luxusný obed do Oxfordu, ale rozhodli sme ostať na izbe a počkať na kuriéra. Nikto však neprišiel. Volala som teda na letisko, no povedali mi, že moju batožinu ešte nenašli a nikto nám nemohol povedať, že ju doručí. V podstate ma obvinili, že si vymýšľam. Dokonca nemali žiadne hlásenie o mojej stratenej batožine, ktorú nemám už od piatku," sťažuje sa cestujúca.

Aerolinky jej následne oznámili, že za stratenú batožinu si môže nárokovať až 50 libier za deň. S tým nemá podľa svojich slov problém, pretože s manželom si pravidelne uzatvárajú celoročné poistenie. Letisko Edinburgh uviedlo, že ide o záležitosť spoločnosti Menzies Aviation, ktorá premiestňuje batožinu do lietadiel. Hovorca British Airways povedal: "Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme našim zákazníkom odovzdali ich batožinu čo najskôr. Ospravedlňujeme sa za meškanie a iné nepríjemnosti."