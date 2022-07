Brutálny útok v českom kempe: Mladík napadol svoju priateľku a potom rodinu, ktorá sa jej zastala

V čase zadržania mal v sebe viac ako sto kilogramov vážiaci agresor 1,83 promile alkoholu. Na webe polície o tom informovala regionálna hovorkyňa polície Ivana Baláková. "My sme v tejto súvislosti už začali úkony trestného konania pre prečiny porušovania domovej slobody a výtržníctva a pravdepodobne k nim pribudne aj prečin ublíženia na zdraví. Podklady pre jeho trestné stíhanie v súčasnej dobe pripravujeme," uviedla Baláková.

Incident sa stal v kempe s chatkami minulú sobotu okolo 23.00 h. Mladík najprv urobil hlasnú žiarlivú scénu svojej priateľke a potom ju pred chatkami začal surovo biť. "Podľa svedkov ju uchopil za vlasy, strhol k zemi a tĺkol ju päsťami do hlavy. Tiež ju mal kopnúť do rebier," uviedla hovorkyňa polície. Ženy sa následne zastal muž, ktorý v kempe trávil dovolenku so svojou manželkou, trinásťročnou dcérou a dvoma synmi vo veku štyri a 17 rokov. "Tým, že ho oslovil, na seba strhol všetku jeho pozornosť aj zlosť," uviedla Baláková. Útočník sa rozbehol k ich chate, pred ktorou sedel otec rodiny so svojou ženou.

"Ako prvý mu padol do rany ich najstarší syn. Ten sa s bitkárom začal preťahovať pri vstupe do chaty, kam ho v žiadnom prípade nechcel pustiť kvôli svojim mladším súrodencom. Na pomoc mu prišiel otec, ktorého ale zavalitý muž pretlačil a do chaty vnikol. Tu zrazil otca rodiny pred zrakmi detí k zemi a udrel ho niekoľkokrát päsťou do hlavy. Napadol aj ich mamu, ktorá išla svojmu synovi a manželovi pomôcť. Aj ona skončila na zemi a utrpela poranenia na nohe. Navyše v dôsledku ostrej bolesti a celkového rozrušenia skolabovala," opísala incident hovorkyňa polície.

Ženu záchranári previezli do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Kvôli úrazu na nohe strávi zvyšok dovolenky s francúzskymi barlami. Na zadržanie útočníka museli privolaní policajti použiť donucovacie prostriedky. Noc strávil v policajnej cele a nasledujúci deň po vytriezvení bol vypočutý. Po výsluchu ho prepustili, vyšetrovaný je na slobode. Žena, ktorej sa otec rodiny zastal, odmietla podľa Balákovej proti svojmu priateľovi vypovedať a taktiež sa odmietla nechať vyšetriť lekárom. "Navyše pri výsluchu do protokolu uviedla, že o napadnutí 37-ročného muža z Teplicka a jeho rodiny vôbec nič nevie," dodala hovorkyňa polície.