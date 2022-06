Nemci v ošiali: Vláda znížila ceny nafty, benzínu aj verejnej dopravy! Za lístok pýtajú smiešne sumy

BRATISLAVA/BERLÍN – Motoristom v Nemecku sa už dýcha o niečo lepšie. Benzín aj naftu tam vodiči tankujú v týchto dňoch už lacnejšie. Môže za to opatrenie miestnej vlády, ktorá sa rozhodla od 1. júna na dobu troch mesiacov znížiť daň z pohonných hmôt. Parlament okrem toho odobril aj zníženie cien cestovných lístkov vo verejnej doprave.

Zatiaľ čo slovenskí vodiči majú hlavu v smútku a peňaženky čoraz prázdnejšie, Nemecko sa pridalo na zoznam krajín, ktoré v snahe pomôcť vodičom pristúpili k opatreniu s cieľom výrazne znížiť ceny pohonných hmôt v krajine. Ešte koncom mája vodiči v Nemecku tankovali za viac ako dve eurá na liter, podľa portálu tolls.eu bola cena benzínu 2 eurá a 19 centov a cena nafty 2 eurá a 4 centy. Takéto sumy boli vysoké aj pre miestnych motoristov.

Od 1. júna 2022 sa preto v Nemecku rozhodlo znížiť daň z pohonných hmôt, na čo takmer okamžite zareagovali aj čerpacie stanice v krajine. Tie išli často dolu s cenami až o 35 centov za liter v prípade benzínu. V prípade nafty je to asi o polovicu menej.

Ako upozornil portál thelocal.de s odvolaním sa na terénny prieskum agentúry DPA a nemeckého autoklubu ADAC, drvivá väčšina čerpacích staníc v Berlíne, Hamburgu a Mníchove znížila ceny takpovediac okamžite potom, ako zmeny vstúpili do platnosti. Benzín stál už ráno 1. júna menej ako 1 euro a 90 centov za liter.

Lacnejšie cestovné spôsobilo chaos

Nemci tiež v rámci balíčka opatrení, ktoré majú znížiť vysoké ceny energií, pristúpili k zníženiu cien lístkov pri cestovaní verejnou dopravou. Zavedený bol celoštátny mesačný lístok v hodnote iba 9 eur. Využiť ho možno vo vlakoch, autobusoch aj MHD. Nemci sa možnosti cestovať lacnejšie podľa všetkého ihneď chopili.

Ako upozornili nemecké média, dopravné prostriedky v Nemecku doslova praskajú vo švíkoch. Nemecké Deutsche Bahn síce posilnili spoje, napriek tomu sa však s návalom cestujúcich počas víkendu vysporiadať nevedeli. Vlaky boli preplnené, najhoršia situácia bola na linkách smerujúcich k Baltskému moru. Cestujúci na viacerých linkách sa dokonca sa stretli s obmedzením, keď so sebou vlakom nemohli prepravovať bicykle.

Ako upozornil nemecký portál tagesspiegel.de, veľké množstvo nastupujúcich a vystupujúcich ľudí malo za následok tiež meškania spojov. Samotné cestovanie v preplnených vlakoch bolo okrem toho nie len nepohodlné pre samotných cestujúcich, no problémy spôsobovalo aj personálu.

Slováci sú stále iba pri rečiach, na skutky sa čaká

Opatrenia voči vysokým cenám benzínu začalo robiť už na jeseň minulého roka Maďarsko, ktoré ceny zastropovalo, a to do začiatku letných prázdnin. Začiatkom tohto roka urobili ústretový krok smerom k vodičom aj Poliaci, ktorí do 1. júla znížili DPH na pohonné hmoty. Od júna znížili spotrebnú daň aj v Česku, tam sa však zníženie cien pohonných hmôt neprejavilo tak radikálne.

Otázka zníženia cien pohonných hmôt sa otvorila už aj na Slovensku, zatiaľ však finálna dohoda padá na politických treniciach. Parlament má na júnovej schôdzi hlasovať o dodatočnom zdanení lacnej ruskej ropy. Toto opatrenie však na vláde prešlo bez podpori SaS. Liberáli najskôr navrhovali z ušetrených peňazí kompenzovať zníženie DPH z 20 na 8 percent. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) to však nie je možné. Sulík však hovorí aj o znížení spotrebnej dane na naftu a benzín. Definitívna politická dohoda však zatiaľ známa nie a naši motoristi si tak za benzín aj naftu priplatia.