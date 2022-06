Dráma v Grazi: Slovenka nožom zaútočila na svojho 5-ročného syna! Obaja skončili v nemocnici, boj o život

Stačilo málo a stala by sa tragédia. Len vďaka zásahu mladej ženy, ktorá je susedou 42-ročnej Slovenky a jej syna v Grazi, je stav 5-ročného chlapca stabilizovaný. Zranená bola aj samotná matka, avšak oveľa menej vážne a rezné rany si pravdepodobne spôsobila sama.

Mladá, len 21-ročná suseda, spustila poplach potom, čo našla v kúpeľni zraneného len 5-ročného syna. Okamžite privolala políciu a chlapec bol prevezený do nemocnice. Tam skončila aj jeho matka s menej vážnymi zraneniami. Jej 5-ročný syn mal oveľa vážnejšie zranenia a museli ho operovať. Zošívali mu cievy, šľachy aj nervy. Operácia trvala do neskorých večerných hodín.

Zranenú ženu pre jej zdravotný stav nemohli vypočuť, avšak okamžite požiadali o vzatie do väzby. Polícia sa skontaktovala aj so ženiným partnerom, 26-ročným Afgáncom. Ten bol v čase udalosti v Hornom Rakúsku. Potom, čo ho kontaktovali policajti, prišiel okamžite do Grazu a ešte večer ho vypočuli. Podľa policajného hovorcu však výsluch nepriniesol veľa svetla do prípadu. "Až na to, že partner ženy povedal, že mal podozrenie na psychické problémy," dodal hovorca.

archívne video

Policajti chcú vypočuť aj 5-ročného chlapca, no musia počkať, kým bude jeho stav stabilizovaný. Vyšetrovanie prevzal Štátny úrad kriminálnej polície. Ženu obvinili z pokusu o vraždu. Na mieste činu zaistili aj zbraň, ktorou sa mala pokúsiť zabiť svojho syna - išlo o kuchynský nôž s 13 centimetrovou čepeľou.